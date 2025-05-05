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SCORPIONS продолжают отменять концерты



SCORPIONS отменили уже третий концерт из-за проблем со здоровьем вокалиста Klaus Meine, который "продолжает восстанавливаться после бактериального бронхита, из-за которого он, к сожалению, не мог пет".



«Группа приносит глубочайшие извинения всем своим преданным поклонникам в Эквадоре и снова крайне разочарована тем, что не смогла выступить в одной из своих любимых стран. Они приложат все усилия, чтобы вернуться в Эквадор и Южную Америку в будущем».











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