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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 73
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 29
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
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Scorpions

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5 май 2025 : 		 SCORPIONS продолжают отменять концерты

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SCORPIONS продолжают отменять концерты



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SCORPIONS отменили уже третий концерт из-за проблем со здоровьем вокалиста Klaus Meine, который "продолжает восстанавливаться после бактериального бронхита, из-за которого он, к сожалению, не мог пет".

«Группа приносит глубочайшие извинения всем своим преданным поклонникам в Эквадоре и снова крайне разочарована тем, что не смогла выступить в одной из своих любимых стран. Они приложат все усилия, чтобы вернуться в Эквадор и Южную Америку в будущем».






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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5 май 2025
E
Evil3062
да пора уже на пенсию пиво пить сосиски есть
5 май 2025
m
mohnatiy
Evil3062, Ща-ща, пацаны, только двадцать пять последних-припоследних туров отгоняем, пять последних-припоследних альбомов запишем - и на покой!
5 май 2025
Klawd Air
Беспокойства вызывает. Скорейшего выздоровления желаю и пребывания в здравии долгие, долгие годы.
5 май 2025
d
decided
Клаусу здоровья! По последним видео-роликами видно, как трудно ему даются выступления, но его прёт и он продолжает! Бескрайнее уважение ему! 

















просмотров: 1108





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