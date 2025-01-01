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|||| 5 май 2025

Лидер LINKIN PARK: «EMILY отлично справляется!»



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MIKE SHINODA в интервью 98 Rock рассказал о том, как собрал новый состав:

«Кажется, я встретил Emily в 2019 году. Мы провели сессию записи, чтобы просто попробовать... Мне было интересно узнать, кто она и что она умеет, и я был впечатлён. В то время наша группа ещё не была готова к тому, чтобы что-то делать. Мы были на сессии и тусовались, потом мы не общались какое-то время, а затем встретились снова, но не общались... Так что мы не были тогда готовы что-то делать. А потом, где-то в 2022 году, мы начали шаг за шагом что-то делать. Это было начало. Что-то произошло. Я не знаю, что именно, но все были готовы к работе».

Что касается того, как был задуман альбом LINKIN PARK «From Zero», который вышел в ноябре прошлого года, Mike сказал:

«Альбом получился таким, потому что группа объединилась. Если это не дебютный альбом, никогда не будет ситуации, когда группа объединяется в то время, как создаётся альбом. Так что это почти как новая группа, новый старт, первый альбом. Но, к счастью, мы также новая группа, у которой есть 25-летний каталог, который люди хотят видеть на сцене и на концертах».

О перспективе исполнения нового материала LINKIN PARK, а также классических песен в живом исполнении с новым составом группы Mike сказал:

«Перед Emily стояла безумная задача найти способ исполнить эти песни и преподнести их вместе с нами. И она проделала огромную работу. Она проделала отличную работу. Я думаю, что всё получилось потому, что талант, конечно, важен, но важны и другие вещи: "Есть ли у нас схожие цели? Ладим ли мы друг с другом в повседневной жизни? Сможем ли мы ехать вместе в автобусе, в фургоне, в самолёте и не порешить друг друга?" И сейчас мы просто наслаждаемся. Каждое шоу было самым лучшим. Она отлично справляется со своей работой. У нас также новый барабанщик Колин. Они немного моложе нас, так что у них есть молодая энергия, и она поддерживает нашу энергию. И концерты проходят отлично. Не могу дождаться, когда вы увидите это».




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