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Winger

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KIP WINGER: «Нас толком так и не поняли»



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KIP WINGER в недавнем интервью коснулся того факта, что многие считают его группу исключением из "Hair metal" сцены 1980-х:

«Нас очень плохо воспринимали. Мы оказались в той части музыкального бизнеса, которая не полностью отражает то, что мы представляем собой как отдельные музыканты или как группа. Но когда мы с Reb'омписали первую пластинку, мы не очень хорошо разбирались в имидже. Мы смотрели MTV, смотрели на WHITESNAKE и BON JOVI и думали: "Что мы будем носить? Что они носят?". Так что мы просто пошли и надели то, что носили они, и просто влились в этот поток. И так мы оказались в некотором роде неудачниками. У нас не было менеджера — действительно хорошего менеджера, — который бы сказал: «Нет, ты должен сделать это, а если ты сделаешь то...» Так что мы оказались втянуты во всю эту историю 80-х, которая, возможно, не была бы такой, если бы у нас было чуть больше руководства в команде. Тем не менее мы были очень, очень успешны, так что что тут ещё сделаешь? В смысле, все получилось. Но нас очень плохо воспринимали. Песня WINGER «Seventeen» — отличный тому пример. Несмотря на то, что текст песни попсовый — и, кстати, я просто копировал Пола Маккартни из песни «I saw her standing there»; полностью содрал. Но если вы приоткроете капот машины и посмотрите вниз, то окажется, что гитарные риффы очень сложно сыграть. И по сей день мы не видели ни одной кавер-группы, которая смогла бы сыграть "Seventeen".

И хотя многие люди в массе слушают нас, думая, что мы поп-рок-группа, наша музыкальность гораздо выше. Не хочу обидеть поп-рок-группы, потому что я люблю многие из них. Но нас очень плохо представляют. И я думаю, что еще долго после того, как нас не станет, это будет проявляться все больше и больше, потому что даже сейчас это так. Мы видим молодых людей в зале - очень молодых людей - особенно гитаристов и музыкантов в зале на наших концертах. В Японии 60% аудитории - это люди моложе 30, а может, и моложе 35. Я к тому, что не так много людей, которые были с нами все это время. У них есть дети, а потом гитаристы и музыканты, которые хотят прийти посмотреть. Rod Morgenstein — легендарный барабанщик. И, как я уже сказал, не хочу быть голословным, но нас очень плохо воспринимают в этом смысле, и я думаю, что время это докажет».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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6 май 2025
M
Mike Barlow
Судя по всем интервью, пресс-релизам, да и рецензиям, решительно все группы т.н hair-metal сцены были чем-то для нее "нетипичным" и чем-то "выделялись на фоне однотипных".
Хехе)))
6 май 2025
F
Flashback
Ну Winger действительно в лучшую сторону отличается от большинства групп этой сцены своей достаточно нестандартной мелодикой.
И чем дальше в дискографии - тем сильнее.
6 май 2025
gravitgroove
Если грубо, то Winger это очевидная смесь Van Halen, Ratt (упомянутый им выше рифф в "Seventeen" звучит практически как "Lay it Down") и Rush с некоторыми аллюзиями в сторону LZ. Группа абсолютно блеклая на фоне тех же выше упомянутых, как и в сравнении с Def Leppard и Queensryche. В их случае я полностью согласен с раскладом их карьеры.
6 май 2025
Corpsegrinder04
Фуфло потому что толкали. Что тут не понятного.
Если дебютник ещё куда не шло, можно послушать те же Hungry, 17, Poison Angel.
То дальше хоть топор вешай. 

















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