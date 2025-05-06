сегодня



KIP WINGER: «Нас толком так и не поняли»



KIP WINGER в недавнем интервью коснулся того факта, что многие считают его группу исключением из "Hair metal" сцены 1980-х:



«Нас очень плохо воспринимали. Мы оказались в той части музыкального бизнеса, которая не полностью отражает то, что мы представляем собой как отдельные музыканты или как группа. Но когда мы с Reb'омписали первую пластинку, мы не очень хорошо разбирались в имидже. Мы смотрели MTV, смотрели на WHITESNAKE и BON JOVI и думали: "Что мы будем носить? Что они носят?". Так что мы просто пошли и надели то, что носили они, и просто влились в этот поток. И так мы оказались в некотором роде неудачниками. У нас не было менеджера — действительно хорошего менеджера, — который бы сказал: «Нет, ты должен сделать это, а если ты сделаешь то...» Так что мы оказались втянуты во всю эту историю 80-х, которая, возможно, не была бы такой, если бы у нас было чуть больше руководства в команде. Тем не менее мы были очень, очень успешны, так что что тут ещё сделаешь? В смысле, все получилось. Но нас очень плохо воспринимали. Песня WINGER «Seventeen» — отличный тому пример. Несмотря на то, что текст песни попсовый — и, кстати, я просто копировал Пола Маккартни из песни «I saw her standing there»; полностью содрал. Но если вы приоткроете капот машины и посмотрите вниз, то окажется, что гитарные риффы очень сложно сыграть. И по сей день мы не видели ни одной кавер-группы, которая смогла бы сыграть "Seventeen".



И хотя многие люди в массе слушают нас, думая, что мы поп-рок-группа, наша музыкальность гораздо выше. Не хочу обидеть поп-рок-группы, потому что я люблю многие из них. Но нас очень плохо представляют. И я думаю, что еще долго после того, как нас не станет, это будет проявляться все больше и больше, потому что даже сейчас это так. Мы видим молодых людей в зале - очень молодых людей - особенно гитаристов и музыкантов в зале на наших концертах. В Японии 60% аудитории - это люди моложе 30, а может, и моложе 35. Я к тому, что не так много людей, которые были с нами все это время. У них есть дети, а потом гитаристы и музыканты, которые хотят прийти посмотреть. Rod Morgenstein — легендарный барабанщик. И, как я уже сказал, не хочу быть голословным, но нас очень плохо воспринимают в этом смысле, и я думаю, что время это докажет».







+0 -0



( 4 ) просмотров: 449

