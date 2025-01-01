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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 73
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 29
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 20
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System of a Down

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5 май 2025 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Если мы что-то запишем, это будет приятным сюрпризом для всех нас»

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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Если мы что-то запишем, это будет приятным сюрпризом для всех нас»



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JOHN DOLMAYAN в недавнем интервью вновь ответил на вопрос о том, стоит ли ждать от SYSTEM OF A DOWN какой-то новой музыки:

«Я бы сказал, что если вы довольны тем, что имеете, то вам больше ничего не нужно. Это как если вы идете на ужин и продолжаете есть, то в конце концов вы перестанете испытывать голод. Но если вы знаете, что хотите съесть, и ждете этого с нетерпением, и получаете от этого удовольствие, то вы не будете голодны. Возможно, SYSTEM OF A DOWN сделают еще больше музыки, и это не исключено, хотя после 25 лет это маловероятно. Я бы сказал, что не стоит этого ожидать, но если это произойдет, то это будет приятным сюрпризом для всех нас».




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