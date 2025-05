сегодня



Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Если мы что-то запишем, это будет приятным сюрпризом для всех нас»



JOHN DOLMAYAN в недавнем интервью вновь ответил на вопрос о том, стоит ли ждать от SYSTEM OF A DOWN какой-то новой музыки:



«Я бы сказал, что если вы довольны тем, что имеете, то вам больше ничего не нужно. Это как если вы идете на ужин и продолжаете есть, то в конце концов вы перестанете испытывать голод. Но если вы знаете, что хотите съесть, и ждете этого с нетерпением, и получаете от этого удовольствие, то вы не будете голодны. Возможно, SYSTEM OF A DOWN сделают еще больше музыки, и это не исключено, хотя после 25 лет это маловероятно. Я бы сказал, что не стоит этого ожидать, но если это произойдет, то это будет приятным сюрпризом для всех нас».







