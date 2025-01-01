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MAX CAVALERA: «Металл — самое позитивное, что есть в мире»



MAX CAVALERA в недавней беседе сказал, что тяжёлый металл, пожалуй, больше, чем любой другой жанр, известен тем, как он влияет на поведение и психическое здоровье своих слушателей:



«Металл — самое позитивное, что есть в мире, но я знаю, что у него негативный имидж. Я понимаю это. Но как только вы оказываетесь в мире металла, это делает вас крутым человеком. Я думаю, что в металле — я надеюсь, по крайней мере, — меньше расизма, меньше сексизма, меньше предрассудков, и больше дружбы. В нём больше связей. А ещё ты являешься частью чего-то вне общества, и я думаю, это тоже круто. Это уникальная ситуация. Ты являешься частью чего-то особенного. Ты чувствуешь гордость за то, что являешься частью чего-то уникального. И я считаю, что это круто.



Когда ты находишься в аэропорту и видишь другого парня в металл-футболке, ты говоришь: "Чёрт. Как дела, чувак?" Мы должны это делать. Это наш код... Даже если люди меня не узнают, я всё равно говорю: "Как дела, чувак? Офигенно крутая футболка, чувак". Часто, конечно, они говорят: "Это Max. Мы можем сфотографироваться?" и так далее. Но бывает и так, что парень, скорее всего, не знает, кто я такой, и я просто выражаю ему уважение, потому что на нём футболка CELTIC FROST. Я говорю: "Да, чувак. Крутая футболка, чувак". Пусть он об этом знает».







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