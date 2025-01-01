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DOUG ALDRICH продолжает рассказывать о своем состоянии



DOUG ALDRICH в недавнем интервью вновь ответил на вопрос, каково состоянии его здоровья в настоящий момент:



«Диагноз «рак» отбросил меня назад. Я узнал об этом, по сути, летом прошлого года, и мне потребовалось время, чтобы договориться с врачами об операции и все такое прочее. И тогда я смог включить в тур DEAD DAISIES по Великобритании. Мы провели несколько концертов. А потом я вернулся домой и попытался сделать все так, чтобы сделать операцию и быть в достаточной степени готовым к европейским датам, которые у нас были в конце [2024 года], а после этого пройти курс лучевой терапии. Но доктор сказал: "Слушай, я не думаю, что тебе стоит ждать. Я полагаю, что вам следует сделать операцию, восстановиться, а затем начать облучение". Так я и поступил. И я попросил Reb Beach из WINGER и WHITESNAKE приехать и заменить меня [на время европейского тура]. И мне сделали операцию. Это была операция на миндалине, рак. Они удалили миндалину, что не очень весело. И они удалили несколько лимфатических узлов вот здесь. Все очень хорошо зажило.



Мне потребовалось время, чтобы научиться снова есть, потому что челюсть практически не открывалась, я мог только сосать молочные коктейли и все такое. Потом я научился есть, и тогда они сказали: «Хорошо, теперь мы сделаем облучение». А облучение — это когда они используют радиолучи и просто каждый день в течение 15 минут поджаривают — поджаривают твою шею. И я думал, что это будет только здесь [изолировано в одном месте]. Но они, по сути, проходят через всю станцию в течение 15 минут. И вот тут-то я и сгорел — я устал и ощущал себя измотанным, и я не мог... Даже если бы моя гитара была прямо здесь, я бы просто разговаривал с вами, а потом сказал бы: "Чувак, я пойду прилягу. Мне нужно вздремнуть". Я чувствовал себя хорошо после сессии каждый день. Они давали мне выходные в субботу и воскресенье каждую неделю. Это продолжалось шесть недель. И я закончил прямо перед Рождеством. Но, блин, это было чудовищно. Так что я не играл. Я играл, когда восстанавливался после операции, но потом, после облучения, я просто отдыхал. У меня не было сил. Если бы у меня был концерт с THE DEAD DAISIES, я бы его отыграл и был бы в порядке. Я бы это сделал. Но были периоды, когда моя шея была не в лучшем состоянии. Она была практически сожжена, и это выглядело не очень здорово. Так что все это было бы не очень здорово.



Так что я был дома и просто отдыхал, и поэтому мои приемы куда-то улетучились. То есть я взял гитару в руки в декабре [2024 года] и просто подумал: «Вау, я чувствую себя немощным». Так что я только сейчас - я имею в виду, я начал играть прямо перед Рождеством, а в январе я играл столько, сколько мог, но на это нужно время, чувак. Когда ты опускаешься так далеко, и только сейчас... мои способности наконец-то становятся... Я не скажу, что вернулся на сто процентов, но я чувствую себя чертовски хорошо. Я чувствую себя здорово... Да, это требует усилий. Я не думал, что для возвращения потребуется столько усилий. Когда ты откладываешь гитару на пару недель, иногда ты возвращаешься и чувствуешь себя более свежим. У тебя еще есть силы и все такое. Но я потерял не так уж много веса, но, наверное, около 20 или 30 фунтов и просто общую мышечную массу. Я все еще работаю над тем, чтобы вернуть вес на свои прежние позиции и не допустить его появления там, где я не хочу. Так что все в порядке. И да, я чувствую себя хорошо. Навыки вернулись!»







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