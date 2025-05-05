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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 73
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 29
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
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Kerry King

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Почему KERRY KING играет песни SLAYER?



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KERRY KING в рамках промоушена выступления на фестивале Bangers Open Air 2025 обсудил сет-лист своих выступлений:

«Я исполняю песни SLAYER в своих выступлениях, потому что это часть моего прошлого, часть нашего наследия, и если SLAYER больше никогда не приедут сюда, я исполняю эти песни, чтобы люди в Южной Америке, где бы я ни выступал, могли наслаждаться песнями, которые я написал за последние 40 лет. Так что для меня это продолжение SLAYER, потому что SLAYER ушли. SLAYER отняли и у меня. Я планировал быть в SLAYER вечно. И я все еще планирую, просто мы не так часто играем. Но мне нравится давать фанатам возможность почувствовать, какой я сейчас, какой я был тогда, песни, которые они, возможно, никогда больше не услышат вживую. Я хочу дать им это. Я хочу показать людям, которые были слишком молоды, чтобы увидеть SLAYER в первый раз, как это было круто, потому что я считаю, что мы исполняем песни SLAYER достойно. И я буду двигаться дальше, у меня будет все больше и больше сольного материала, но я никогда не забуду, что я был в SLAYER, и я всегда буду играть что-то из этого материала».




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5 май 2025
Corpsegrinder04
Да нормально всё, какие проблемы. Слеер всегда живой, Слеер всегда с тобой.
У нас в стране с 30-ку ансамблей наберётся которые до сих пор "Волю и Разум" дрочат.
Да что тут говорить, даже группу новую так назвали недавно. 

















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