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Видео полного выступления AC/DC



Видео полного выступления AC/DC, которое состоялось 30 апреля на Ford Field, Detroit, Michigan, доступно для просмотра ниже:



Intro 0:00

If You Want Blood (You've Got It) 1:17

Back In Black 6:45

Demon Fire 11:05

Shot Down In Flames (missing; see separate video below)

Thunderstruck 16:02

Have A Drink On Me 22:01

Hells Bells 26:39

Shot In The Dark 32:35

Stiff Upper Lip 36:14

Highway To Hell 40:34

Shoot To Thrill 45:00

Sin City 51:10

Rock 'N' Roll Train 57:51

Dirty Deeds Done Dirt Cheap 1:02:47

High Voltage 1:08:04

Riff Raff 1:15:12

You Shook Me All Night Long 1:21:25

Whole Lotta Rosie 1:25:25

Let There Be Rock 1:31:52

Angus 1st Solo (On The Riser) 1:41:33

Angus 2nd Solo (Top Of The Stage) 1:45:11

End To Let There Be Rock 1:52:48



Encore:



T.N.T. 1:53:46

For Those About To Rock (We Salute You) 1:57:47







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