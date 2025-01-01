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AC/DC

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Видео полного выступления AC/DC



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Видео полного выступления AC/DC, которое состоялось 30 апреля на Ford Field, Detroit, Michigan, доступно для просмотра ниже:

Intro 0:00
If You Want Blood (You've Got It) 1:17
Back In Black 6:45
Demon Fire 11:05
Shot Down In Flames (missing; see separate video below)
Thunderstruck 16:02
Have A Drink On Me 22:01
Hells Bells 26:39
Shot In The Dark 32:35
Stiff Upper Lip 36:14
Highway To Hell 40:34
Shoot To Thrill 45:00
Sin City 51:10
Rock 'N' Roll Train 57:51
Dirty Deeds Done Dirt Cheap 1:02:47
High Voltage 1:08:04
Riff Raff 1:15:12
You Shook Me All Night Long 1:21:25
Whole Lotta Rosie 1:25:25
Let There Be Rock 1:31:52
Angus 1st Solo (On The Riser) 1:41:33
Angus 2nd Solo (Top Of The Stage) 1:45:11
End To Let There Be Rock 1:52:48

Encore:

T.N.T. 1:53:46
For Those About To Rock (We Salute You) 1:57:47




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