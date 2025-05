Новое видео HELIX

сегодня



"Rock You" feat. Phil X (BON JOVI), Brent Fitz (Slash),Todd Kerns (Slash), новое видео группы HELIX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Helix 50 - The Best Of", который с 21 мая будет доступна в эксклюзивном варианте на официальном сайте в варианте винила, CD, слипмата и гитарного медиатора "Helix 50" тиражом в 300 копий. Обычные версии CD и винила будут доступны в июле:



01. Rock You (2025)

02. Heavy Metal Love (2025 Remastered)

03. Deep Cuts The Knife (2025 Remastered)

04. Wild In The Streets (2025 Remastered)

05. Running Wild In The 21st Century (2025 Remastered)

06. (Make Me Do) Anything You Want (2025 Unplugged)

07. The Kids Are All Shakin' (2025 Unplugged)

08. Animal Inside (2025 Remastered)

09. Good To The Last Drop (Radio Version)

10. Stand Up (2025 Remastered)

11. Dream On (2025 Unplugged)



CD Bonus Tracks



12. That Day Is Gonna Come

13. Sleepin' in the Dog House Again

14. Look Me Straight In The Heart (blindman)







