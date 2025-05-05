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BRUCE DICKINSON дал совет молодым



BRUCE DICKINSON в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какой бы он дал совет молодым музыкантам:



«Одна из самых важных вещей — это вера в себя. И этому нельзя научить. Это характер. А вера в себя очень важна. Я занимался музыкой с людьми, которые были потрясающими музыкантами, но навсегда были обречены играть в своей спальне, потому что у них не было веры в себя, потому что они не выходили на сцену, не показывали себя и не выступали, чтобы люди их заметили. Можно быть величайшим гитаристом в мире и сидеть в палатке в пустыне Сахара — так вы никогда не добьётесь успеха. Уж извините. Вселенная несправедлива, и вам нужно верить в себя, потому что другие музыканты будут с вами конкурировать, чтобы попасть на вершину. И постарайтесь не просто спуститься в кроличью нору определённого типа музыки, даже если вы любите этот конкретный тип музыки.



В этом есть ирония. Да, вам нужна вера в себя, но если вы будете заниматься только тем, что нравится только вам и заниматься самолюбованием, люди уйдут, потому что им это будет не интересно. Вам нужно поверить в себя и использовать любой свой талант, чтобы рассказать историю, поведать о чём-то, выразить определённое чувство, настоящее и подлинное, и тогда люди будут вас слушать, потому что это найдёт у них отклик. Так что вам нужна вера в себя, но нам не нужно знать всю вашу подноготную. Это как игра в теннис. Когда вы выступаете вживую, это похоже на игру в эмоциональный теннис, потому что вы подаёте, а они отбивают, и вы думаете: "Давайте повторим это". А потом вы снова подаёте и постепенно разогреваете аудиторию. Вот почему концерты всегда лучше в конце, чем в начале. [Смеётся]».



Что касается того, что его вдохновляет, Bruce сказал:



«Меня вдохновляет то, что я сделал недавно, а не то, чем я занимался 40 лет назад. Это здорово, но я сделал это 40 лет назад. Я не слушаю многое из того, что я создал, а когда слушаю, то иногда я приятно удивляюсь, а иногда ощущаю потрясение, и тогда я думаю: "О Боже. Не могу поверить, что я это сделал. Вот это да! О чём мы только думали?" Или я слышу что-нибудь неправильное в техническом плане, например: "О Боже. Эта нота немного неудачная. Как мы это допустили?" И тому подобное. Я стал гиперкритичным. А я стараюсь избегать этого... Это мгновенная реакция людей на музыку, и если вы пытаетесь вникнуть во всё это, то портите этот момент. Бывают моменты технического совершенства, которые совпадают с эмоциональным воздействием. И когда вы это делаете, вы думаете: "Мы сегодня были на 10 из 10". Но иногда это не так — иногда вы ощущаете себя в эмоциональном плане на 9,5, а по технике — на 5. Но что важнее? Для публики, я считаю, всегда эмоциональные девять с половиной, за исключением, конечно, ушлёпков на YouTube, которые говорят: "Мне он не нравится, потому что он не может взять высокие ноты..." Отвалите! Понимаете, о чём я? [Смеётся]».



Он также затронул вопрос о том, как изменилось распространение музыки за прошедшие годы и что это на самом деле значит для артистов:



«Когда началась вся эта история с файлообменниками, крупные лейблы не понимали, что их ждёт, и все они разорились. Люди, которым нравилось слушать музыку, говорили: "Круто. Вся наша любимая музыка вдруг стала бесплатной", что было очень приятно для них. Это не стало серьёзной катастрофой для устоявшихся групп с живой аудиторией, потому что они всё ещё могли продавать достаточно физического товара, чтобы отбить деньги на запись, они всё ещё могли ездить в турне и зарабатывать деньги, зарабатывать на жизнь, заниматься мерчендайзингом и так далее. Так что для них это нормально. Но для всех остальных на планете, кто только начинал и пытался работать, Spotify стал катастрофой... Поэтому необходимо использовать своё творческое воображение, пытаясь представить то, что вы делаете, так, чтобы люди были в восторге от этого. Так было всегда, просто теперь средства массовой информации, с которыми всем приходится взаимодействовать, стали другими. Теперь это онлайн, это соцсети. И я знаю, что есть люди, которые сидят в своей комнате с микрофоном для подкаста и каждую неделю проводят что-то вроде прямой трансляции с подписчиками. И именно так они создают музыку и занимаются ей. Но это не похоже на живой концерт. Таким способом невозможно собрать физически сообщество в одном месте. Но это может быть способом смягчить некоторые проблемы, связанные с цифровым распространением музыки. Хорошо то, что звукозаписывающие лейблы, все лейблы, выросшие из пепла старой системы, очень подкованы в технологиях и понимают, что можно не давать людям свою музыку, можно по-прежнему продавать записи и тому подобное, и что есть и другие пути. Аппетит к потреблению музыки безграничен, так что кто-то должен на этом зарабатывать».







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