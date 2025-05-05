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Kiss

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GENE SIMMONS: «Первая пластинка KISS — это, быть может, самое честное, что мы сделали»



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GENE SIMMONS в недавнем интервью для рок-радиостанции WDHA-FM 105.5 FM рассказал о классическом дебютном студийном альбоме группы, который вышел в феврале 1974 года на Casablanca Records. Большая часть материала для пластинки была сочинена и и Stanley, причём они разделили обязанности вокалистов поровну:

«Пожалуй, это самая честная запись, которую мы когда-либо создавали. Она не обязательно должна быть лучшей, но художники и артисты говорят о честности и невинности до того, как научатся что-то делать. Например, дети создают самое честное искусство — когда маленький ребёнок окунается в грязь в ванной, он начинает создавать образы и прочее. Это самое честное проявление искусства до того, как вы поймёте форму, функцию и всё остальное. Так что мы ничего не знали о процессе записи. Мы едва знали, как настраивать инструменты, но мы вроде как умели сочинять песни и основывались на нашей любви к английским группам... Мы были англофилами. Нам нравилась английская версия того, что придумали американцы, — рок-н-ролла и блюза, а затем рэпа и всего остального. Всё началось в США, но англичане подарили нам THE BEATLES и LED ZEPPELIN, а мы дали им THE GRATEFUL DEAD. Это разные вещи. Но ничто из американского никогда не поднималось до такого уровня в отношении гитарной музыки. Даже близко. И когда перечисляют 10 лучших групп всех времён, все они были англичанами или ирландцами. THE BEATLES и THE ROLLING STONES, английское вторжение. Потрясающие песни. И мы начали сочинять такие песни, не копируя их, но в том же духе. И это получилось легко. Мы с Полом долго учились сочинять песни, изучали английские группы. THE KINKS — о Боже, в ранние годы они были круты. "Waterloo Sunset" был таким простым, лишённым даже продюсирования.

Идея песен на первом альбоме KISS заключалась в том, что мы хотели собрать группу, которую никто никогда не видел на сцене. С одной стороны, мы любили английскую музыку и эти английские группы, но с другой стороны, не все могли отличить THE KINKS или THE STONES или THE BEATLES и так далее. У всех были одинаковые причёски, одинаковый возраст — за исключением THE BEATLES, все пели, все были звёздами. Это было главным, главным отличием. Поэтому мы взяли THE BEATLES за образец. Разве не было бы здорово, если бы все в группе пели? В THE STONES поёт Мик Джаггер. В THE KINKS это был Рэй Дэвис. В AEROSMITH это Стивен Тайлер — больше никто не поёт. Но в KISS все поют песни. И это нас привлекало. Теперь, чтобы собрать всё это воедино, нужно пройти через прослушивание, и в конце концов мы нашли правильное сочетание, этих оригинальных ребят. К сожалению, не у всех в ДНК заложено бегать марафоны. Некоторые люди просто падающие звёзды — они могут работать только короткое время. Ace и Peter были так идеальными для оригинального состава, но они не были созданы для того, чтобы продержаться с нами 50 лет. Поэтому они уходили и возвращались в группу три раза».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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5 май 2025
father
Strutter охуенная песня! Забавно, что я её услышал в саундтреке GTA San Andreas, долгое время даже не зная, что это Kiss.
5 май 2025
Klawd Air
Отличная запись. Из альбома прям сочится дух 70-х. Чуть более получаса лëгкого, задорного, незамудрëнного рок-н-ролла и ничего более. Настроение так и поднимает.
5 май 2025
gravitgroove
Вот как раз дебют мне у них нравится, причем начиная от обложки (на мой взгляд, это самое стильное оформление среди всех, которое у них когда-либо было) и заканчивая песнями, которые, пускай, не претендуют на мегахитовость, но вот упомянутая Father"ом "Strutter"... - лично для меня эта песня в 3 ке лучших у них вместе с Rock n Roll All Nite и Detroit Rock City. 

















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