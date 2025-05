сегодня



Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция



Бывший гитарист POSSESSED Брайан Монтана погиб 28 апреля в результате перестрелки с полицией.



South San Francisco Police Department опубликовало следующее сообщение: «В понедельник в департамент полиции Южного Сан-Франциско поступил звонок 911 об активном нарушении общественного порядка, когда подозреваемый с огнестрельным оружием набросился на соседа в 300-м блоке Арройо-драйв. Офицеры прибыли на место в 17:55 и сразу же запросили дополнительные подразделения, поскольку подозреваемый с огнестрельным оружием начал активно стрелять в сторону жилого дома. Затем подозреваемый переместился на подъездную дорожку соседнего дома и спрятался за припаркованными автомобилями, оставаясь при этом вооруженным.



В течение следующих 25 минут подозреваемый использовал три вида огнестрельного оружия (пистолет, дробовик и винтовку) и стрелял в офицеров из разных мест в пределах подъезда, одновременно пытаясь укрыться за автомобилями, стоящими на подъездной дорожке, и озеленением. Офицеры использовали полицейские автомобили в качестве укрытия от шквального огня и смогли открыть ответный огонь. Офицеры поразили подозреваемого, не позволив ему продолжить стрельбу по полицейским и близлежащим домам.



После того как было подтверждено, что подозреваемый больше не представляет угрозы для офицеров, было принято решение взять его под стражу, но оказалось, что он не реагирует на происходящее. Были приняты меры по спасению жизни, и на место происшествия был вызван медицинский персонал. Подозреваемый скончался от полученных травм и был объявлен умершим на месте происшествия.



Один из жителей дома, в который стрелял подозреваемый, получил травмы, не угрожающие жизни, и был доставлен в местную травматологическую больницу. Также были проверены соседние дома, и офицеры подтвердили, что больше никто не пострадал. Никто из офицеров не пострадал во время этого критического инцидента».



Свидетель рассказал CBS News о случившемся:



«Насколько я понимаю, у них возник спор из-за дерева, которое кому-то мешалось. Вот как все это глупо. Спор из-за дерева, которое один из них спилил, что является его правом... а потом кто-то попытался уладить конфликт с помощью пистолета».



Полицейский департамент Южного Сан-Франциско сообщил, что более подробная информация, включая аудио- и видеозаписи, будет опубликована позднее.



В пятницу, 2 мая, POSSESSED поделились комментарием о стрельбе в Instagram Story: "Очень трагические новости. Наши соболезнования семье и друзьям Монтан". , — под изображением новостной статьи. Группа также разместила сообщение «Покойся с миром, Брайан Монтана» в сторис в среду, 30 апреля.



В более длинном сообщении о Монтане от Becerra на официальном аккаунте POSSESSED было добавлено:



«Я считаю, что люди должны знать, что Брайан Монтана был очень хорошим человеком. Он был весельчаком и джентльменом. Он занимался боевыми искусствами и отлично играл на гитаре. Брайан всегда шутил и был прекрасным человеком. Хотя мы не часто общались и не часто звонили друг другу. Брайана я знаю с тех пор, когда мы были еще подростками, с начала работы над POSSESSED. Он был совсем не похож на того, что о нем пишут. На самом деле, я полагаю, что это одна из причин, по которой он покинул POSSESSED. Он просто не хотел быть таким мрачным, каким мы хотели его видеть в то время. Мы стремились к зловещим образам, а Брайан был совершенно легкомысленным, даже глуповатым в хорошем смысле этого слова.



Очевидно, что он переживал какие-то трудности, и я думаю, что сейчас самое время проявить уважение к семье и друзьям Монтаны, ведь это трагическое время для них.



Я уверен, что в этой истории есть еще много подробностей, но рассказывать или не рассказывать об этом будет решать семья Брайана. Я же чувствую, что это большая потеря, и глубоко опечален».



Монтана присоединился к POSSESSED, откликнувшись на газетное объявление, размещенное основателями группы Mike Torrao и Mike Sus. Он сыграл на демо-записи группы 1984 года под названием "Death Metal", которая и дала название жанру. Монтана покинул POSSESSED вскоре после выхода демо и был заменен будущим гитаристом PRIMUS Larry LaLonde.



«Я ушел из группы, потому что у Torrao были ужасные проблемы с отношением ко мне, и он не переставал на меня ругаться», — сказал Монтана в интервью Voices From The Darkside. «Он был похож на дряхлую старуху, которая никак не могла заткнуться. У него были проблемы с моим имиджем. Он считал меня недостаточно злобным или что-то в этом роде. Он всегда говорил, чтобы я нацепил на себя перевернутое распятие и стал сатанистом».









