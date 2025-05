сегодня



Новая песня ART NATION



"Leave It All Behind", новое видео группы ART NATION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового релиза "Re-Revolution" , релиз которого намечен на 16 мая на Frontiers Music Srl:



1. Need You to Understand

2. 3000 Beats

3. I Want Out

4. Number One

5. Don’t Wait for Salvation

6. All the Way

7. Start a Fire

8. Moving On

9. Here I Am

10. Look to The Sky

11. Wage War Against The World

12. All In

13. Leave It All Behind – Bonus Track

14. Don’t Wait For – Bonus Track

15. Salvation (Demo) – Bonus Track

16. Number One (Demo) – Bonus Track

17. Moving On (Swedish Idol) – Bonus Track







