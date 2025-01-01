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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 74
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 29
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*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 20
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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 74
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 29
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 20
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Primal Fear

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5 май 2025 : 		 Басист PRIMAL FEAR рвется в бой!

24 апр 2025 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

25 сен 2024 : 		 PRIMAL FEAR выбирают из 25 песен

3 сен 2024 : 		 PRIMAL FEAR нашли барабанщика

28 авг 2024 : 		 THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR

26 авг 2024 : 		 MAGNUS KARLSSON выступит с PRIMAL FEAR

24 авг 2024 : 		 PRIMAL FEAR лишились четырех музыкантов

5 июн 2024 : 		 PRIMAL FEAR на REIGNING PHOENIX MUSIC

23 фев 2024 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

14 фев 2024 : 		 Matt Sinner вновь у микрофона

16 сен 2023 : 		 Успехи в чартах PRIMAL FEAR

4 сен 2023 : 		 Видео с выступления PRIMAL FEAR

31 авг 2023 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

20 июл 2023 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

31 май 2023 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

10 фев 2023 : 		 Новый альбом PRIMAL FEAR выйдет осенью

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от PRIMAL FEAR

10 июн 2022 : 		 PRIMAL FEAR все еще не могут

13 май 2022 : 		 Переиздание PRIMAL FEAR выйдет летом

9 фев 2022 : 		 Гитарист PRIMAL FEAR выпускает сольный альбом

21 дек 2021 : 		 Гитарист PRIMAL FEAR: «8 месяцев — 8 больниц»

20 авг 2021 : 		 PRIMAL FEAR отменили концерты в 2021–2022 годах

19 апр 2021 : 		 PRIMAL FEAR впервые попали в чарты синглов

9 апр 2021 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

13 дек 2020 : 		 TARJA TURUNEN споет с PRIMAL FEAR

7 дек 2020 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR исполняет HÉROES DEL SILENCIO
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|||| 5 май 2025

Басист PRIMAL FEAR рвется в бой!



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MAT SINNER опубликовал следующее сообщение:

«Пять лет назад я отыграл свой последний концерт с Alice Cooper в Берлине (Rock Meets Classic). Вскоре после этого шоу меня посчитали мертвым, но врачи вернули меня к жизни. Когда я лежал парализованный в своей постели, одной из моих трех целей было то, что однажды я хочу снова выступать со сцены. Сейчас, 5 лет спустя, я восстановился на 75%, 5 лет трезвости, и в пятницу вечером я снова отыграю концерт с моими любимыми Primal Fear при поддержке одних из лучших парней, которых я только могу себе представить. Не ждите, что я буду прыгать как молодой парень, но я точно выложусь на 200%. И можете себе представить мои чувства, когда мы снова будем играть наши классические песни? Держите пальцы скрещенными и удачной новой недели».



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