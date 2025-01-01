5 май 2025



Басист PRIMAL FEAR рвется в бой!



MAT SINNER опубликовал следующее сообщение:



«Пять лет назад я отыграл свой последний концерт с Alice Cooper в Берлине (Rock Meets Classic). Вскоре после этого шоу меня посчитали мертвым, но врачи вернули меня к жизни. Когда я лежал парализованный в своей постели, одной из моих трех целей было то, что однажды я хочу снова выступать со сцены. Сейчас, 5 лет спустя, я восстановился на 75%, 5 лет трезвости, и в пятницу вечером я снова отыграю концерт с моими любимыми Primal Fear при поддержке одних из лучших парней, которых я только могу себе представить. Не ждите, что я буду прыгать как молодой парень, но я точно выложусь на 200%. И можете себе представить мои чувства, когда мы снова будем играть наши классические песни? Держите пальцы скрещенными и удачной новой недели». http://www.primalfear.de





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