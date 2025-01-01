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Frozen Crown

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Видео полного выступления FROZEN CROWN



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Видео полного выступления FROZEN CROWN, которое состоялось второго мая в Мадриде, доступно ниже:

“War Hearts”
“The Water Dancer”
“Kings”
“To Live To Die”
“Steel And Gold”
“Arctic Gales / Neverending”
“I Am The Wind”
“Far Beyond”
“Night Of The Wolf”
“Ice Dragon”

Encore:
– drum solo –
“Call Of The North”
“I Am The Tyrant”
“The Shieldmaiden”




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