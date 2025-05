сегодня



Видео полного выступления FROZEN CROWN



Видео полного выступления FROZEN CROWN, которое состоялось второго мая в Мадриде, доступно ниже:



“War Hearts”

“The Water Dancer”

“Kings”

“To Live To Die”

“Steel And Gold”

“Arctic Gales / Neverending”

“I Am The Wind”

“Far Beyond”

“Night Of The Wolf”

“Ice Dragon”



Encore:

– drum solo –

“Call Of The North”

“I Am The Tyrant”

“The Shieldmaiden”







