5 май 2025



Вокалист MAJESTICA исполняет SIMON & GARFUNKEL



TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией композиции SIMON & GARFUNKEL “Bridge Over Troubled Water” https://majesticametal.com/







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