Новый альбом HAUNT выйдет летом



HAUNT выпустят новую работу, получившую название Ignite, в августе этого года:



“Extraordinary Life”

“Soaring Through The Ages”

“Eventide”

“Early Grave”

“Ignite”

“Not The Same”

“Shattered Past”

“Long Cold Lonely Winter”

“With Our Angel”

“If I Said Good Night” https://hauntthenation.bandcamp.com/





