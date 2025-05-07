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Dream Theater

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|||| 6 май 2025

Гитарист DREAM THEATER о том, как уход барабанщика повлиял на группу: «Это стало для нас шоком»



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John Petrucci в недавнем интервью Ultimate-Guitar.com рассказал о периоде сразу после ухода Portnoy, но также добавил, что с помощью Mike Mangini им удалось вернуться на прежний уровень:

«Это были серьёзные перемены для нас. Всё это очень расстроило нас. Это человек, с которым мы все были лучшими друзьями и вместе создавали эту группу, и его решение уйти стало для нас шоком. Так что нам всем пришлось узнать, в чём наши сильные стороны, и продолжить существование группы без него.
Особенно мне, потому что раньше мы были сопродюсерами, а теперь я стал единственным продюсером.

Но мы, как говорится, взяли себя за шкирку. И с приходом Mangini нам удалось выпустить кучу отличной музыки, несколько новых альбомов Dream Theater, получить три номинации на "Грэмми" и завоевать одну премию, а также провести успешные туры.

Так что поначалу это было очень разрушительно и травматично для всех нас, но мы смогли продолжить работу в очень позитивном ключе. А потом жизнь словно совершила круг, и вот мы здесь, спустя 13 лет или около того после этого события, и Mike снова в деле. Так что никогда не знаешь, что жизнь может подкинуть в будущем».



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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7 май 2025
Corpsegrinder04
Петручи: Это стало для нас шоком, а я стал Псоем Короленко.
7 май 2025
ElectricRetard
О каком из барабанщиков речь? 

















просмотров: 217





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