FURY на Mighty Music

Mighty Music сообщили о подписании контракта с группой FURY, новый альбом которой ожидается осенью этого года.
Becky Baldwin: «На протяжении многих лет FURY оставались по-настоящему независимыми, руководствуясь убеждением, что аутентичность в музыке всегда будет на высоте. Очень интересно работать с командой, которая разделяет эти убеждения и видит потенциал в нашем профессиональном сотрудничестве. Я возлагаю большие надежды на новую эру FURY, работая с нашими новыми датскими друзьями из Mighty Music!»
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