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Fury

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



6 май 2025 : 		 FURY на Mighty Music

1 сен 2024 : 		 Новое видео FURY

30 апр 2023 : 		 Акустика от FURY

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6 июл 2021 : 		 Новое видео FURY
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FURY на Mighty Music



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Mighty Music сообщили о подписании контракта с группой FURY, новый альбом которой ожидается осенью этого года.

Becky Baldwin: «На протяжении многих лет FURY оставались по-настоящему независимыми, руководствуясь убеждением, что аутентичность в музыке всегда будет на высоте. Очень интересно работать с командой, которая разделяет эти убеждения и видит потенциал в нашем профессиональном сотрудничестве. Я возлагаю большие надежды на новую эру FURY, работая с нашими новыми датскими друзьями из Mighty Music!»




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