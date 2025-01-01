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FURY на Mighty Music



Mighty Music сообщили о подписании контракта с группой FURY, новый альбом которой ожидается осенью этого года.



Becky Baldwin: «На протяжении многих лет FURY оставались по-настоящему независимыми, руководствуясь убеждением, что аутентичность в музыке всегда будет на высоте. Очень интересно работать с командой, которая разделяет эти убеждения и видит потенциал в нашем профессиональном сотрудничестве. Я возлагаю большие надежды на новую эру FURY, работая с нашими новыми датскими друзьями из Mighty Music!» https://furyofficial.co.uk







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