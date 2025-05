сегодня



Новая песня GIANT



“Time To Call It Love” новая песня группы GIANT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Stand And Deliver, выход которого запланирован на 16 мая на Frontiers Music Srl:



“It’s Not Right”

“A Night To Remember”

“Hold The Night”

“I Will Believe”

“Beggars Can’t Be Choosers”

“It Ain’t Over Till It’s Over”

“Stand And Deliver”

“Time To Call It Love”

“Holdin’ On For Dear Life”

“Paradise Found”

“Pleasure Dome”







