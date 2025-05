сегодня



Новое видео FULL OF HELL



“Broken Sword, Rotten Shield”, новое видео FULL OF HELL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из одноименного ЕР “Broken Sword, Rotten Shield”, релиз которого намечен на 16 мая:



“Broken Sword, Rotten Shield”

“From Dog’s Mouth, A Blessing Full Of Hell”

“Corpselight”

“Lament Of All Things”

“Mirrorhelm”

“Knight’s Oath”

“To Ruin And The World’s Ending” http://fullofhell.com/







