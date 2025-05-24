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Foreigner

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Вокалист FOREIGNER о хите «I Want To Know What Love Is»: «Эта песня вышла за пределы музыкальных стилей»



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LOU GRAMM в интервью Radio Futuro обсудил классическую балладу "I Want To Know What Love Is", выпущенную синглом в ноябре 1984 года и ставшую первым номером первого февраля 1985 года:

«Я помню те времена очень ярко. И мы немного беспокоились, что выпуск такой песни повредит нашей рок-репутации. До этого у нас была ещё одна хитовая баллада — "Waiting For A Girl Like You", но мы все чувствовали, что это нечто иное и особенное, и это почти выходило за рамки рок-песни. Из-за госпел-хора она словно перешла из рока в госпел. Она вышла за пределы музыкальных стилей, и нам было интересно, улучшит ли это нашу репутацию как рок-группы или навредит ей».

По его словам, все опасения, которые он и его коллеги по группе FOREIGNER могли испытывать по поводу выпуска «I Want To Know What Love Is» в качестве сингла, очень быстро исчезли:

«Как только мы услышали её по радио и начали получать комментарии от наших родных и друзей о том, что они никогда не слышали от нас такой песни, и как она им понравилась, и мы увидели, как она взлетела вверх по чартам, мы выучили её достаточно хорошо, чтобы играть, готовиться к гастролям и исполнять её в определённое время сета. Мы объездили весь мир, чтобы раскрутить эту песню, общаясь с радиостанциями, газетами и рок-журналами. Мы совершили тур по всему миру только ради прессы. Помню, мы были в Швейцарии, у нас был тяжёлый день промоушена, мы ужинали, сидели, пили красное вино, и тут позвонил оператор из отеля и сказал: "Вам звонят из Лос-Анджелеса". Мы спросили: "Кто это?" А они ответили: "Это мистер Ахмет Эртегюн [основатель Atlantic Records]". Мы взяли трубку: "Алло". Он сказал: "Ребята, как дела? Вы создали шедевр, и я хочу сказать вам, что "I Want To Know What Love Is" — номер один во всём мире". Это был невероятный телефонный звонок. Не могло быть сценария лучше. И я бы хотел, чтобы кто-нибудь записал это на плёнку. [Смеётся]».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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24 май 2025
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Он вернулся что ли? 

















просмотров: 158





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