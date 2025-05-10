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Iron Maiden

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|||| 10 май 2025

Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабатывает на музыке деньги»



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ADRIAN SMITH в интервью AMFM Magazine ответил на вопрос о том, какой бы он дал совет молодым музыкантам:

«Играйте сколько хотите. Вы можете развлекаться, иметь группу. А вот захотите ли ты вы зарабатывать этим на жизнь — это уже совсем другое дело. Нужно по-настоящему посвятить себя этому. И можно провести, по мнению некоторых людей, лучшие годы своей жизни, начиная с подросткового возраста и заканчивая двадцатилетием, пытаясь добиться успеха и не добиться его. В зависимости от того, что считать "успехом". Если вы считаете, что это большие деньги, то мало кому это удаётся, если только вы не собираетесь играть в группе из Top 40. А если вы просто хотите подрабатывать таким образом, вы можете научиться читать музыку, можете участвовать в сессиях записи. Но если вы играете в группе, то лишь ничтожный процент людей зарабатывает на музыке деньги. Даже те группы, у которых сейчас есть хитовые пластинки, с трудом зарабатывают деньги, потому что никто больше не покупает эти чёртовы пластинки. И деньги платят небольшие. Так что это очень сложно. Но я полагаю, что это процесс, который делает сильнее или ломает тех, кто остаётся в этом деле. У вас должен быть спонсор, потому что содержать группу стоит денег. В старые времена звукозаписывающая компания спонсировала группу и давала ей деньги, пока та не начинала зарабатывать. Это сложно. Но если вы собираетесь это сделать, то ничто вас не остановит».




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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10 май 2025
M
Mad Katz
Реп, значит, не музыка... Смело для гражданина цивилизованного государства.
10 май 2025
Darkside.ru MemberAlias
Mad Katz, Нет, не музыка. Разве это не очевидно? )
10 май 2025
M
Mad Katz
Alias, Таки потенциальный повод для отказа в штатовской визе)
10 май 2025
olly71
Mad Katz, Рэп это кал ( Сергей Троищкий ПАУК ) высказывания великих надо знать наизусть.
10 май 2025
Corpsegrinder04
Mad Katz, Реп это кал. А зарабатывают там больше на кривляниях, рекламах, тусовках, фильмах и прочей околомузыкальной шляпе.
Чисто на музыкальной составляющей АфроАфриканцы уже давно не вывозят да и не вывозили никогда.
10 май 2025
Darkside.ru MemberAlias
Corpsegrinder04, Тут не соглашусь. Блюз, джаз - без них 90% того, что здесь обсуждают просто не существовало бы. Хендрикс показал, что можно делать с гитарой. Suffocation, в конце концов. Да и Entombed можно сюда же, ибо Алекс Хелид тоже из цветных.
10 май 2025
Corpsegrinder04
Alias, Я имел в виду Афро из разряда "Эй мэн, Маза Фака".
Не совсем понятно и правильно выразился просто.
Ясно дело что Блюз, Джаз, Хендрикс итд итп к этому не относятся. Тут бесспорно.
11 май 2025
M
Mad Katz
Alias, Стереотипное представление, проинвестированное в совке через MTV, пейджер, твейджер, и иже с ними. Есть европейская муз традиция, по нотам полностью закрытая Бахом и иже с ним, по ритму позднее из различных источников, формально включающих негропляски, но... Ни один блади афро резидент метал не слушал, не слушает и не будет слушать, самое страшное сравнение для музыки у дико продвинутых местных - ну, не Pink Floyd же нам слушать под очередным косяком... Буууу, бибуууу, хабиби малибуууу - на этом всё по сути. 

















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