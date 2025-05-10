10 май 2025



Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабатывает на музыке деньги»



ADRIAN SMITH в интервью AMFM Magazine ответил на вопрос о том, какой бы он дал совет молодым музыкантам:



«Играйте сколько хотите. Вы можете развлекаться, иметь группу. А вот захотите ли ты вы зарабатывать этим на жизнь — это уже совсем другое дело. Нужно по-настоящему посвятить себя этому. И можно провести, по мнению некоторых людей, лучшие годы своей жизни, начиная с подросткового возраста и заканчивая двадцатилетием, пытаясь добиться успеха и не добиться его. В зависимости от того, что считать "успехом". Если вы считаете, что это большие деньги, то мало кому это удаётся, если только вы не собираетесь играть в группе из Top 40. А если вы просто хотите подрабатывать таким образом, вы можете научиться читать музыку, можете участвовать в сессиях записи. Но если вы играете в группе, то лишь ничтожный процент людей зарабатывает на музыке деньги. Даже те группы, у которых сейчас есть хитовые пластинки, с трудом зарабатывают деньги, потому что никто больше не покупает эти чёртовы пластинки. И деньги платят небольшие. Так что это очень сложно. Но я полагаю, что это процесс, который делает сильнее или ломает тех, кто остаётся в этом деле. У вас должен быть спонсор, потому что содержать группу стоит денег. В старые времена звукозаписывающая компания спонсировала группу и давала ей деньги, пока та не начинала зарабатывать. Это сложно. Но если вы собираетесь это сделать, то ничто вас не остановит».







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