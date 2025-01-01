сегодня



KIM THAYIL верит, что финальные записи Криса с SOUNDGARDEN будут выпущены



KIM THAYIL в недавнем интервью спросили, стоит ли ждать, что финальные записи Криса Корнелла и SOUNDGARDEN все таки будут выпущены:



«Думаю, да. Нашей целью и задачей всегда было завершить этот альбом. У меня, наверное, достаточно ОКР, чтобы не хотеть оставлять что-то незаконченным или незавершенным, так что я думаю, что чем больше мы можем заниматься нашей работой и нашим каталогом... Я полагаю, что все в группе чувствуют то же самое. Я не просто забочусь о своей работе, но и о коллективной работе, а в данном случае — о работе Криса.



Я горжусь тем, что сделал, и хочу, чтобы это проявилось. Оно не существует в вакууме. Это сотрудничество с Matt [Cameron, барабаны], Ben [Shepherd, бас] и Крисом, но оно приобретает совершенно иной вес, когда ты думаешь о том, что именно ты чтишь, и о работе, которой ты отдаешь дань уважения. Это мы все вместе. Мы хотим гордиться этим. И эта часть нас, безусловно, является одним из самых сокровенных компонентов того, чем SOUNDGARDEN был с 1984 года.



Это был бы отличный подарок поклонникам. И я думаю об этом, и не знаю, насколько странно это звучит, но я чувствую, что это подарок и для Криса».







+0 -0



просмотров: 84

