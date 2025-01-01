Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 75
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 21
*Лидер W.A.S.P.: «Музыка больше не имеет той ценности, котору... 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 75
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 21
*Лидер W.A.S.P.: «Музыка больше не имеет той ценности, котору... 20
[= ||| все новости группы



*

Soundgarden

*



6 май 2025 : 		 KIM THAYIL верит, что финальные записи Криса с SOUNDGARDEN будут выпущены

28 апр 2025 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN о включении в ЗСРнР

14 янв 2025 : 		 SHAINA SHEPHERD: «Я не собираюсь выступать с SOUNDGARDEN»

16 дек 2024 : 		 Участники SOUNDGARDEN отыграли специальный концерт

12 мар 2024 : 		 Новые фигурки SOUNDGARDEN выйдут весной

21 апр 2023 : 		 Фигурки SOUNDGARDEN выйдут летом

18 апр 2023 : 		 SOUNDGARDEN и Vicky Cornell достигли соглашения

22 мар 2023 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN исполнил хиты LED ZEPPELIN и SOUNDGARDEN

25 апр 2022 : 		 SOUNDGARDEN получили шестую платину

12 мар 2022 : 		 KIM THAYIL: «Мы еще сыграем песни SOUNDGARDEN»

17 авг 2021 : 		 SOUNDGARDEN выступили с BRANDI CARLILE

6 апр 2021 : 		 Вдова Криса Корнелла ответила музыкантам SOUNDGARDEN — 2

26 мар 2021 : 		 Нет данных, что SOUNDGARDEN что-то не выплатили вдове Криса Корнелла

24 фев 2021 : 		 Участники SOUNDGARDEN ответили на иск вдовы Криса Корнелла

21 фев 2021 : 		 Вики Корнелл вновь подала иск против SOUNDGARDEN

1 фев 2021 : 		 BRASS AGAINST исполняют SOUNDGARDEN

15 дек 2020 : 		 Вдова Криса Корнелла обещает выпустить не издававшийся материал SOUNDGARDEN

29 сен 2020 : 		 BRANDI CARLILE записалась с SOUNDGARDEN

22 июл 2020 : 		 SOUNDGARDEN отозвали иск к Вики Корнелл

3 июн 2020 : 		 SOUNDGARDEN перезапишут две песни в память о Крисе Корнелле

25 май 2020 : 		 Мог бы RICHIE KOTZEN поехать в тур с SOUNDGARDEN?

19 май 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и барабанщик SOUNDGARDEN в карантинном видео

14 май 2020 : 		 Почему KIM THAYIL не записал сольник?

9 май 2020 : 		 Вдова Криса Корнелла ответила музыкантам SOUNDGARDEN

9 май 2020 : 		 Участники SOUNDGARDEN против вдовы Корнелла

17 апр 2020 : 		 Барабанщик PEARL JAM и SOUNDGARDEN выпустил новый сингл
Показать далее
| - |

|||| сегодня

KIM THAYIL верит, что финальные записи Криса с SOUNDGARDEN будут выпущены



zoom
KIM THAYIL в недавнем интервью спросили, стоит ли ждать, что финальные записи Криса Корнелла и SOUNDGARDEN все таки будут выпущены:

«Думаю, да. Нашей целью и задачей всегда было завершить этот альбом. У меня, наверное, достаточно ОКР, чтобы не хотеть оставлять что-то незаконченным или незавершенным, так что я думаю, что чем больше мы можем заниматься нашей работой и нашим каталогом... Я полагаю, что все в группе чувствуют то же самое. Я не просто забочусь о своей работе, но и о коллективной работе, а в данном случае — о работе Криса.

Я горжусь тем, что сделал, и хочу, чтобы это проявилось. Оно не существует в вакууме. Это сотрудничество с Matt [Cameron, барабаны], Ben [Shepherd, бас] и Крисом, но оно приобретает совершенно иной вес, когда ты думаешь о том, что именно ты чтишь, и о работе, которой ты отдаешь дань уважения. Это мы все вместе. Мы хотим гордиться этим. И эта часть нас, безусловно, является одним из самых сокровенных компонентов того, чем SOUNDGARDEN был с 1984 года.

Это был бы отличный подарок поклонникам. И я думаю об этом, и не знаю, насколько странно это звучит, но я чувствую, что это подарок и для Криса».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 84





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом