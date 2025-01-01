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Great White

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Гитарист GREAT WHITE: «У нас много демо»



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В рамках недавнего интервью с гитаристом GREAT WHITE, Mark Kendall подтвердил, что идет работа над новым материалом:

«Мы записали много демозаписей. Так что много времени не займет. Я так долго об этом говорил, однако сложно собрать все воедино, чувак. Но я буквально несколько раз привозил Brett'a сюда [в Калифорнию], мы собирались и представляли остальным свои идеи. Плюс мы пока так и не знаем, как нам все это дело выпускать.

Бомбардировать людей, скажем, 13 песнями — это почти бессмысленно. Учитывая, что у нас нет других возможностей, кроме стримов, я предпочел бы привлечь все внимание, возможно, к одной песне и видеоклипу. Пусть они попробуют это сделать, а потом мы выпустим еще одну, и еще одну, и, может быть, тогда поразим их восемью песнями или чем-то еще. Потому что сейчас совсем не те времена, когда мы были подростками, когда мы знали по именам всех участников каждой группы, и мы сидели и читали аннотации к альбомам, и весь день изучали альбом, ходили в магазин и покупали его, и приносили домой, и это все был 10-часовой ритуал. Теперь люди просто скачивают пару песен того и другого артиста. У нас уже не те человеческие отношения, которые были раньше, поэтому мы должны им соответствовать. Наша цель — донести музыку до людей. Мы хотим, чтобы вы это услышали, потому что нам нужна обратная связь. Мы хотим, чтобы вы сказали "это отстой" или "это здорово" — скажите мне что-нибудь, ребята!»




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