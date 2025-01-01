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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 75
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 21
*Лидер W.A.S.P.: «Музыка больше не имеет той ценности, котору... 20
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Cavalera

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6 май 2025 : 		 Какие критерии успеха у IGOR CAVALERA?

5 май 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Металл — самое позитивное, что есть в мире»

12 фев 2025 : 		 Видео с выступления IGOR 'IGGOR' CAVALERA

9 фев 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Нам выпал шанс переделать то, что нам не нравилось»

28 янв 2025 : 		 IGOR CAVALERA и SHANE EMBURY готовят сплит

14 янв 2025 : 		 MAX CAVALERA о перезаписи альбомов SEPULTURA: «У нас был шанс сделать всё заново, но лучше»

16 дек 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Предпочитаю жить настоящим»

1 дек 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «CAVALERA не проявили уважения!»

15 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA думает о новой книге

5 окт 2024 : 		 Будут ли CAVALERA перезаписывать еще альбомы SEPULTURA?

10 сен 2024 : 		 Дух оригинальной SEPULTURA сейчас в CAVALERA

22 июн 2024 : 		 Новое видео CAVALERA

22 июн 2024 : 		 Почему JAIRO GUEDZ не работал с CAVALERA

21 июн 2024 : 		 Новый альбом CAVALERA доступен для прослушивания

19 июн 2024 : 		 MAX и IGOR CAVALERA исполняют раннюю SEPULTURA

5 июн 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых нет сотового телефона»

28 май 2024 : 		 Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA

1 май 2024 : 		 CAVALERA перезаписали еще один альбом SEPULTURA

27 дек 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Я ненавижу сочинять тексты»

5 дек 2023 : 		 ATTILA CSIHAR присоединился на сцене к CAVALERA

13 ноя 2023 : 		 Музыканты DISCHARGE и NAPALM DEATH присоединились на сцене к CAVALERA

8 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от CAVALERA

19 сен 2023 : 		 Видео полного выступления CAVALERA

5 сен 2023 : 		 CAVALERA открыли тур

16 июл 2023 : 		 Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания

14 июл 2023 : 		 Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA
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Какие критерии успеха у IGOR CAVALERA?



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IGOR CAVALERA в недавнем интервью ответил на вопрос о том, каковы для него критерии успеха:

««Я должен сказать, что успех, в моем понимании, это возможность заниматься любимым делом в течение долгого времени. Преуспеть настолько, чтобы тебе было комфортно от того, что ты делаешь, и ты не жертвовал своей целостностью как музыканта, как барабанщика только ради того, чтобы заработать деньги. Так что для меня это и есть успех. Это не золотой Ferrari, не лимузины и все такое. Это занятие любимым делом и сохранение его на протяжении нескольких лет, и именно это я стараюсь показать своим детям. Неважно, в каком лагере вы работаете — это может быть что угодно, пусть хоть программирование, — но если у вас есть это увлечение и если вы получаете удовольствие от того, что делаете, и довольно долгое время, вы успешны. Это не значит, что вы богаты. Это не значит, что вы миллионер. Это просто означает, что вы успешны внутри себя. И именно так я оцениваю вещи».




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