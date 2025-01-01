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Какие критерии успеха у IGOR CAVALERA?



IGOR CAVALERA в недавнем интервью ответил на вопрос о том, каковы для него критерии успеха:



««Я должен сказать, что успех, в моем понимании, это возможность заниматься любимым делом в течение долгого времени. Преуспеть настолько, чтобы тебе было комфортно от того, что ты делаешь, и ты не жертвовал своей целостностью как музыканта, как барабанщика только ради того, чтобы заработать деньги. Так что для меня это и есть успех. Это не золотой Ferrari, не лимузины и все такое. Это занятие любимым делом и сохранение его на протяжении нескольких лет, и именно это я стараюсь показать своим детям. Неважно, в каком лагере вы работаете — это может быть что угодно, пусть хоть программирование, — но если у вас есть это увлечение и если вы получаете удовольствие от того, что делаете, и довольно долгое время, вы успешны. Это не значит, что вы богаты. Это не значит, что вы миллионер. Это просто означает, что вы успешны внутри себя. И именно так я оцениваю вещи».







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