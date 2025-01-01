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*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 21
*Лидер W.A.S.P.: «Музыка больше не имеет той ценности, котору... 20
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Pop Evil

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Вокалист POP EVIL: «Чтобы выжить в бизнесе, нужно сбросить лишний жирок»



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LEIGH KAKATY в недавнем интервью обсудил то, как изменились гастроли за 24-летнюю карьеру POP EVIL. Певец отметил, что теперь концерты — это не просто исполнение песен, а уникальный опыт, который с ними связан:

«То, что сейчас происходит с концертами, очень радует. Это почти как в Лас-Вегасе. Фанаты теперь требуют развлечений по-другому. Давайте будем реалистами - денег у людей не так много, как было когда-то у нас, может быть, в 80-х и 90-х. Это непросто. Люди переживают трудные времена. Продукты дорожают. Поэтому, когда они тратят деньги на то, чтобы прийти на концерт своей любимой группы или групп, они хотят, чтобы им просто взорвали мозг. Они не хотят видеть просто джем-группу, играющую на фоне декораций. Они хотят увидеть, как оживает искусство. Они хотят увидеть группу, они хотят увидеть людей, которых они обсуждают в социальных сетях, которые раздвигают границы, поднимают все на новый уровень».

Kakaty отметил, что высокие ожидания от концертов заставляют группы отказаться от некоторых диких выходок за пределами сцены.

«Это захватывающее время, когда нужно гнаться за совершенством, расширять свои границы, жить, чтобы быть лучше, звучать лучше, быть здоровее. Так что это очень увлекательное время, но в то же время захватывающее, потому что оно не оставляет вам выбора, кроме как убрать лишний жир, который отвлекает вас от музыки или от того, чтобы быть придурковатой рок-звездой, или от того, что вы напиваетесь, пьянствуете, но внимание при этом направлено туда, где оно должно быть».

Kakaty также признался, что группы соперничают друг с другом, даже когда испытывают взаимное уважение.

«Чтобы выжить в этом бизнесе, нужно постоянно расти, постоянно брать и поднимать планку, потому что твой конкурент или твой приятель рядом с тобой, в том же туре или на том же фестивале сделает то же самое раньше тебя. И именно в этом заключается смысл подобных фестивалей, потому что ты постоянно наблюдаешь за группами, которых ты, возможно, не увидишь в любой другой ситуации, но ты смотришь на них и думаешь: »О, Боже мой. Это отличная идея. Если мы попробуем что-то подобное, это сработает?». А потом это приводит к вашей собственной идее, которая вытекает из этой идеи. Так что мне очень приятно видеть молодость и веселую энергию, потому что мы все в одной лодке. У нас очень много возможностей, чтобы выглядеть по-настоящему и быть замеченными зрителями, поэтому, когда мы получаем эти возможности, мы используем их по максимуму».




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