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Видео с выступления KERRY KING



Видео с выступления KERRY KING, которое состоялось в рамках фестиваля Bangers Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:



01. Where I Reign

02. Rage

03. Trophies Of The Tyrant

04. Residue

05. Two Fists

06. Idle Hands

07. Disciple (SLAYER song)

08. Killers (IRON MAIDEN cover)

09. Shrapnel

10. Raining Blood (SLAYER song)

11. Black Magic (SLAYER song)

12. From Hell I Rise







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