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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 75
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 29
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 20
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Dark Angel

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6 май 2025 : 		 DARK ANGEL выступили без гитариста

15 апр 2025 : 		 Басист DARK ANGEL защищает новую песню

14 апр 2025 : 		 Новая песня DARK ANGEL

8 апр 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «В 2025 альбом будет!»

2 апр 2025 : 		 Обложка нового альбома DARK ANGEL

25 мар 2025 : 		 DARK ANGEL сыграли две новые песни

24 мар 2025 : 		 DARK ANGEL сыграли новые песни

23 мар 2025 : 		 Тизер нового материала DARK ANGEL

13 мар 2025 : 		 DARK ANGEL обещают сыграть новые песни

26 июл 2024 : 		 DARK ANGEL приступили к записи

28 май 2024 : 		 Будет ли новый DARK ANGEL?

23 сен 2023 : 		 GENE HOGLAN о новом DARK ANGEL

18 июл 2023 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

7 июл 2023 : 		 DARK ANGEL полны надежды

21 май 2023 : 		 Барабанщик DARK ANGEL о смерти Джима Дуркина

18 апр 2023 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

2 апр 2023 : 		 DARK ANGEL отыграют концерты в память о Джиме Дуркине

13 мар 2023 : 		 Семье гитариста DARK ANGEL собирают деньги

13 мар 2023 : 		 Гитарист ARCH ENEMY о гитаристе DARK ANGEL

13 мар 2023 : 		 Умер гитарист DARK ANGEL

22 окт 2022 : 		 Барабанщик DARK ANGEL обещает агрессивный материал

30 авг 2022 : 		 DARK ANGEL надеются выпустить новый альбом в следующем году

26 апр 2022 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

2 сен 2020 : 		 DARK ANGEL пытаются, но...

24 июл 2020 : 		 Барабанщик TESTAMENT вспоминает о DARK ANGEL: «Как мы повлияли на METALLICA»

23 окт 2018 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL
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DARK ANGEL выступили без гитариста



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DARK ANGEL выступили без гитариста Eric'a Meyer'a на фестивале Bangers Open Air, который отсутствовал из-за "некого недопонимая с авиакомпанией".

Позднее он написал:

«Всем нашим ЛЕГИОНАМ ТЬМЫ в БРАЗИЛИИ!!! СПАСИБО, что оказали DARK ANGEL такой теплый прием!!! Как вы, возможно, слышали, авиакомпания полностью облажалась с моим рейсом.

Я был очень огорчен тем, что меня там не было. Это был ПЕРВЫЙ раз, когда я не играл на концерте с [DARK ANGEL]. И это действительно больно. Я с нетерпением жду встречи со ВСЕМИ БРАЗИЛЬСКИМИ МЕТАЛЛ-ФАНАМИ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ!!!!»




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6 май 2025
Вашингтон Ирвинг
не дали взять в ручную кладь гитару? 

















просмотров: 78





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