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DARK ANGEL выступили без гитариста



DARK ANGEL выступили без гитариста Eric'a Meyer'a на фестивале Bangers Open Air, который отсутствовал из-за "некого недопонимая с авиакомпанией".



Позднее он написал:



«Всем нашим ЛЕГИОНАМ ТЬМЫ в БРАЗИЛИИ!!! СПАСИБО, что оказали DARK ANGEL такой теплый прием!!! Как вы, возможно, слышали, авиакомпания полностью облажалась с моим рейсом.



Я был очень огорчен тем, что меня там не было. Это был ПЕРВЫЙ раз, когда я не играл на концерте с [DARK ANGEL]. И это действительно больно. Я с нетерпением жду встречи со ВСЕМИ БРАЗИЛЬСКИМИ МЕТАЛЛ-ФАНАМИ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ!!!!»







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