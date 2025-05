сегодня



Видео полного выступления STEPHEN PEARCY и WARREN DEMARTINI



Видео полного выступления STEPHEN PEARCY и WARREN DEMARTINI, состоявшегося в рамках M3 Rock Festival 2025, доступно для просмотра ниже:



00:00 Intro

02:08 Wanted Man

05:50 I Want A Woman

10:35 Walking The Dog

14:16 In Your Direction

18:30 I'm Insane

22:20 Slip Of The Lip

26:20 Never Use Love

30:20 Back For More

35:44 Givin' Yourself Away

41:10 Nobody Rides For Free

47:48 Way Cool Jr.

54:14 Over The Edge

58:40 Lack Of Communication

01:03:45 Lay It Down

01:07:10 You're In Love

01:14:00 Body Talk

01:19:54 Round And Round







