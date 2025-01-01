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GHOST стали первой рок-группой за 4 года, попавшей на первое место в США



По сообщению Billboard.com, новая работа GHOST "Skeletá" стала первой в американских чартах с показателем в 86000 эквивалентных копий (77 000 традиционных копий, из которых 44 000 пришлись на винил).



Таким образом группа стала первой хард-роковой командой за четыре года, возглавившей чарты. Ранее в 2020 это были AC/DC







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