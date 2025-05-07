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*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 24
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
*Лидер W.A.S.P.: «Музыка больше не имеет той ценности, котору... 20
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Hatebreed

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HATEBREED обещают сингл



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Вокалист HATEBREED Jamey Jasta в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идут дела с новым материалом:

«Что касается творчества, то все на месте — и музыка и тексты. Сейчас я встречаюсь с представителями разных лейблов. Это было забавно и круто — я вскользь упомянул, что мы свободные агенты, а потом информация об этом стала полувирусной или что-то вроде того, потому что после этого нам стали названивать все лейблы мира. И было очень приятно видеть, что к нам проявляют интерес все эти лейблы. Потому что я один из тех людей, которые искренне верят, что ваша следующая самая главная, самая лучшая песня всегда в себе. Нужно только достигнуть того момента, когда ты сможешь использовать ее или вытащить из атмосферы. Это может сделать каждый. Нужно только добраться до этого и найти правильный путь. И теперь, когда «Weight Of The False Self» находит поклонников, я подумал: «Да, я мог бы расширить многие из этих тем». Но потом появились и новые темы, которых я никогда раньше не касался, о которых я писал и писал риффы.

Настоящая „жила“ риффов, которые я написал и которые меня вдохновили, была сразу после Милуоки [Metal Fest], потому что после фестиваля наступает нечто вроде спада, когда ты думаешь: »Черт, что же мне теперь делать?". А мне нужно было срочно ехать в Европу. Но TESTAMENT дали мне гитару — они заключили сделку с Dean, и они дали мне эту прекрасную гитару. И как только я вернулся, я сразу же начал играть на этой гитаре. И я не знаю, то ли в ней была хорошая энергетика фестиваля, то ли у нее был другой гриф, но я начал возиться с разными ладами и разными расположениями... Я почувствовал себя так, а потом переслушал «Weight Of The False Self» и решил: "Ладно, да, я готов. Я получил достаточно". У меня было 24 темы, написанные на «доске видения», и я задумался: "Хорошо, я должен сократить их до 14. Могу ли я объединить их? А потом я продолжал, продолжал, продолжал, и да, теперь это... Я имею в виду, что у нас, вероятно, будет сингл в ближайшее время, а может, даже два сингла».




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7 май 2025
Орион
Боже мой! Джасту не узнать, еле-еле отыскал на фотке! 

















просмотров: 166





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