HATEBREED обещают сингл



Вокалист HATEBREED Jamey Jasta в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идут дела с новым материалом:



«Что касается творчества, то все на месте — и музыка и тексты. Сейчас я встречаюсь с представителями разных лейблов. Это было забавно и круто — я вскользь упомянул, что мы свободные агенты, а потом информация об этом стала полувирусной или что-то вроде того, потому что после этого нам стали названивать все лейблы мира. И было очень приятно видеть, что к нам проявляют интерес все эти лейблы. Потому что я один из тех людей, которые искренне верят, что ваша следующая самая главная, самая лучшая песня всегда в себе. Нужно только достигнуть того момента, когда ты сможешь использовать ее или вытащить из атмосферы. Это может сделать каждый. Нужно только добраться до этого и найти правильный путь. И теперь, когда «Weight Of The False Self» находит поклонников, я подумал: «Да, я мог бы расширить многие из этих тем». Но потом появились и новые темы, которых я никогда раньше не касался, о которых я писал и писал риффы.



Настоящая „жила“ риффов, которые я написал и которые меня вдохновили, была сразу после Милуоки [Metal Fest], потому что после фестиваля наступает нечто вроде спада, когда ты думаешь: »Черт, что же мне теперь делать?". А мне нужно было срочно ехать в Европу. Но TESTAMENT дали мне гитару — они заключили сделку с Dean, и они дали мне эту прекрасную гитару. И как только я вернулся, я сразу же начал играть на этой гитаре. И я не знаю, то ли в ней была хорошая энергетика фестиваля, то ли у нее был другой гриф, но я начал возиться с разными ладами и разными расположениями... Я почувствовал себя так, а потом переслушал «Weight Of The False Self» и решил: "Ладно, да, я готов. Я получил достаточно". У меня было 24 темы, написанные на «доске видения», и я задумался: "Хорошо, я должен сократить их до 14. Могу ли я объединить их? А потом я продолжал, продолжал, продолжал, и да, теперь это... Я имею в виду, что у нас, вероятно, будет сингл в ближайшее время, а может, даже два сингла».







