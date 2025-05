сегодня



Видео с выступления GENE SIMMONS BAND



Видео с выступления GENE SIMMONS BAND, которое состоялось пятого мая в Count Basie Center For The Arts, Red Bank, New Jersey, доступно для просмотра ниже:



01. Deuce (KISS cover)

02. Shout It Out Loud (KISS song)

03. Are You Ready (Gene Simmons song)

04. War Machine (KISS song)

05. I Love It Loud (KISS song)

06. House Of Pain (VAN HALEN cover)

07. Ace Of Spades (MOTÖRHEAD cover)

08. Band Intro Jam

09. Parasite (KISS song)

10. Cold Gin (KISS song)

11. Bad Reputation (THIN LIZZY cover)

12. Charisma (KISS song)

13. Spit / Whole Lotta Love

14. And Your Bird Can Sing (THE BEATLES cover)

15. Calling Dr. Love (KISS song)

16. Rock And Roll All Nite







