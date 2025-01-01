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Gene Simmons

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5 май 2025 : 		 GENE SIMMONS отыграл первое шоу в 2025

29 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS о высокой цене за встречу с ним: «Нужна страховка на все случаи жизни»

20 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS о названии второго альбома

13 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Мне жаль, что ACE FREHLEY и PETER CRISS не могут насладиться плодами своего творчества»

21 мар 2025 : 		 GENE SIMMONS дошел до прогноза погоды

10 мар 2025 : 		 Стань роуди GENE SIMMONS

11 фев 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Рок не в моде»

24 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS о Рейгане

21 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS о выступлениях сольно

3 дек 2024 : 		 Новое видео GENE SIMMONS

2 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!»

14 окт 2024 : 		 GENE SIMMONS о критике в свой адрес

14 окт 2024 : 		 GENE SIMMONS подвергся критике за визит в Танцы со Звездами

30 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?»

23 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля

24 авг 2024 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

5 авг 2024 : 		 Видео полного выступления GENE SIMMONS

31 июл 2024 : 		 GENE SIMMONS открыл тур в Европе

5 июл 2024 : 		 GENE SIMMONS исполнил VAN HALEN

17 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работать не будет!»

15 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS: «С сольной группой я зарабатываю больше, чем с KISS»

11 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS присоединился на сцене к CHEVY METAL

10 июн 2024 : 		 PAUL STANLEY: «GENE SIMMONS всегда признаёт свою неправоту»

27 май 2024 : 		 GENE SIMMONS о комплименте от JIMMY PAGE'a

2 май 2024 : 		 GENE SIMMONS BAND исполнили песни KISS, LED ZEPPELIN
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Видео с выступления GENE SIMMONS BAND



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Видео с выступления GENE SIMMONS BAND, которое состоялось пятого мая в Count Basie Center For The Arts, Red Bank, New Jersey, доступно для просмотра ниже:

01. Deuce (KISS cover)
02. Shout It Out Loud (KISS song)
03. Are You Ready (Gene Simmons song)
04. War Machine (KISS song)
05. I Love It Loud (KISS song)
06. House Of Pain (VAN HALEN cover)
07. Ace Of Spades (MOTÖRHEAD cover)
08. Band Intro Jam
09. Parasite (KISS song)
10. Cold Gin (KISS song)
11. Bad Reputation (THIN LIZZY cover)
12. Charisma (KISS song)
13. Spit / Whole Lotta Love
14. And Your Bird Can Sing (THE BEATLES cover)
15. Calling Dr. Love (KISS song)
16. Rock And Roll All Nite




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