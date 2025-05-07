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Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «Мы втроём просто источали энтузиазм»



ALEX LIFESON в интервью Sea Of Tranquility рассказал о том, как джемовал с участниками METALLICA:



«Ребята из METALLICA были в Торонто на прошлой неделе. Я встретился с Kirk'ом и Rob'ом. Мы пошли поужинать, а потом устроили джем — фактически прямо здесь, у меня дома. Они пришли после ужина, и мы играли несколько часов, и это было здорово.



В прошлом, если мы джемовали с кучей людей, мы часто играли 12-тактовый блюз; все могут его сыграть: "Давайте сделаем это". Но когда ты играешь с крутыми музыкантами, коими являются эти ребята, то места, куда ты попадаешь, просто невероятны. Это замечательно. И Боже, мне понравилась каждая секунда, когда мы играли. Мы втроём просто источали энтузиазм. И это очень круто».







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