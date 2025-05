сегодня



I Am Numb, новая песня A-Z, доступна для прослушивания ниже. Она взята из второго альбома проекта "A2Z²", выходящего шестого июня на Metal Blade Records:



01. Fire Away (4:37)

02. Running In Place (4:58)

03. Nothing Is Over (4:18)

04. A Wordless Prison (6:04)

05. Reaching Out (4:16)

06. The Remedy (5:06)

07. I Am Numb (4:03)

08. This Chaotic Symphony (5:10)

09. Learning To Fly (4:38)

10. Now I Walk Away (5:39)



Состав A-Z:



Ray Alder - Lead and Backing Vocals

Philip Bynoe - Bass Guitar

Nick Van Dyk - Guitars

Simone Mularoni - Lead Guitars

Jimmy Waldo - Keyboards

Mark Zonder - Drums







