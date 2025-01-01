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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 76
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
*Лидер W.A.S.P.: «Музыка больше не имеет той ценности, котору... 20
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Inglorious

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7 май 2025 : 		 Новое видео INGLORIOUS

9 апр 2025 : 		 Новое видео INGLORIOUS

4 мар 2025 : 		 Новое видео INGLORIOUS

15 мар 2022 : 		 Фрагмент концертного альбома INGLORIOUS

8 фев 2022 : 		 Фрагмент концертного альбома INGLORIOUS

13 сен 2021 : 		 Кавер-версия EVANESCENCE от INGLORIOUS

24 авг 2021 : 		 Кавер-версия AVRIL LAVIGNE от INGLORIOUS

29 июл 2021 : 		 Кавер-версия HEART от INGLORIOUS

1 июл 2021 : 		 Кавер-версия MILEY CYRUS от INGLORIOUS

29 апр 2021 : 		 Видео с текстом от INGLORIOUS

14 фев 2021 : 		 Новое видео INGLORIOUS

10 янв 2021 : 		 Новое видео INGLORIOUS

22 ноя 2020 : 		 Новое видео INGLORIOUS

9 ноя 2020 : 		 Новый альбом INGLORIOUS выйдет зимой

14 дек 2019 : 		 INGLORIOUS планируют запись

29 апр 2019 : 		 Видео с выступления INGLORIOUS

21 мар 2019 : 		 Новое видео INGLORIOUS

19 янв 2019 : 		 Новое видео INGLORIOUS

19 окт 2018 : 		 Новое видео INGLORIOUS

29 сен 2018 : 		 Новый альбом INGLORIOUS выйдет в 2019

6 фев 2018 : 		 Видео с выступления INGLORIOUS

31 янв 2018 : 		 Видео с выступления INGLORIOUS

24 янв 2018 : 		 Видео с выступления INGLORIOUS

12 янв 2018 : 		 Новое видео INGLORIOUS

19 май 2017 : 		 Новое видео INGLORIOUS

6 май 2017 : 		 Новая песня INGLORIOUS
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Новое видео INGLORIOUS



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“Stand”, новое видео группы INGLORIOUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома V, выходящего шестого июня на Frontiers Music Srl:

“Testify”
“Eat You Alive”
“Devil Inside”
“Say What You Wanna Say”
“Believe”
“Stand”
“In Your Eyes”
“Silent”
“End Of The Road”
“Power Of Truth




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