сегодня



Новое видео HARM’S WAY



Other World, новое видео HARM’S WAY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из одноименного ЕР, выпущенного в цифровом варианте на Metal Blade Records:



“Other World”

“V.Y.B.S.S.”







