Новая песня GRUESOME



“Silent Echoes”, новая песня GRUESOME, доступна ниже. Этот трек взят из нового альбома For Silent Echoes, релиз которого намечен на шестое июня на Relapse Records:



“Condemned Identity”

“A Darkened Window”

“Frailty ”

“Shards”

“Silent Echoes”

“Voice Within The Void (Astral Ocean)”

“Fragments Of Psyche”

