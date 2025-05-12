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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 80
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 40
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
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Gruesome

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Новая песня GRUESOME



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“Silent Echoes”, новая песня GRUESOME, доступна ниже. Этот трек взят из нового альбома For Silent Echoes, релиз которого намечен на шестое июня на Relapse Records:

“Condemned Identity”
“A Darkened Window”
“Frailty ”
“Shards”
“Silent Echoes”
“Voice Within The Void (Astral Ocean)”
“Fragments Of Psyche”
“Reason Denied”




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12 май 2025
Corpsegrinder04
По всем канонам моды, хавронья естественно на басу.
Но тут хотя бы не одним пальцем играет.
А так послушал пару альбомов. Голимая калька с Death времён Leprocy. Даже вокалист по манере пения на Шульдинера косит. 

















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