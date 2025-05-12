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Переиздание Load METALLICA выйдет летом
80
Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты...
40
Новое видео BEAST IN BLACK
27
Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «...
23
OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146%
22
все новости группы
Gruesome
США
Death Metal
http://gruesomedeathmetal.bandcamp.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/gruesomedeathmetal
12 май 2025
:
Новая песня GRUESOME
17 апр 2025
:
Новое видео GRUESOME
1 июн 2024
:
Новая песня GRUESOME
27 авг 2021
:
Лидер EXHUMED / GRUESOME выпустил сольный альбом
29 дек 2018
:
Видео с выступления GRUESOME на Wacken Open Air 2018
4 июн 2018
:
Новый альбом GRUESOME доступен для прослушивания
23 май 2018
:
Новое NSFW-видео GRUESOME
11 май 2018
:
Новое видео GRUESOME
21 апр 2018
:
Кавер от GRUESOME
5 апр 2018
:
Видео с текстом от GRUESOME
15 мар 2017
:
Кавер-версия DEATH от GRUESOME
3 мар 2017
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Новая песня GRUESOME
15 фев 2017
:
Новая песня GRUESOME
7 июн 2016
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Барабанное видео от GRUESOME
20 май 2016
:
Новый ЕР GRUESOME доступен для прослушивания
11 май 2016
:
Новое видео GRUESOME
28 апр 2016
:
Новая песня GRUESOME
24 мар 2016
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Новый ЕР GRUESOME выйдет в мае
30 окт 2015
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GRUESOME отправились в студию
12 июн 2015
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Видео с текстом от GRUESOME
8 май 2015
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Новая песня GRUESOME
“Silent Echoes”, новая песня GRUESOME, доступна ниже. Этот трек взят из нового альбома For Silent Echoes, релиз которого намечен на шестое июня на Relapse Records:
“Condemned Identity”
“A Darkened Window”
“Frailty ”
“Shards”
“Silent Echoes”
“Voice Within The Void (Astral Ocean)”
“Fragments Of Psyche”
“Reason Denied”
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12 май 2025
Corpsegrinder04
По всем канонам моды, хавронья естественно на басу.
Но тут хотя бы не одним пальцем играет.
А так послушал пару альбомов. Голимая калька с Death времён Leprocy. Даже вокалист по манере пения на Шульдинера косит.
просмотров: 100
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Но тут хотя бы не одним пальцем играет.
А так послушал пару альбомов. Голимая калька с Death времён Leprocy. Даже вокалист по манере пения на Шульдинера косит.