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Музыканты PIG DESTROYER, MISERY INDEX в BLUDGEONED BY DEFORMITY
“False Deliverance”, новая песня группы BLUDGEONED BY DEFORMITY, в состав которой входят Devin Swank (Sanguisugabogg, Tomb Sentinel, Earthburner, Immortal Torment, Ablation, ex-Limbsplitter), Ethan Buttery (Jivebomb, Sinister Feeling), Adam Jarvis (Pig Destroyer, Misery Index, End Reign, Fulgora, Lock Up, Scour), Bradon Studebaker (Immortal Torment, ex-Rejoice) и Andre Pickens (Tsuris), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного ЕР Epoch Of Immorality, выход которого намечен на шестое июня на Fortress Records:
“Invocation Of Suffering”
“Immorality”
“Intestinal Suspension”
“False Deliverance”
“Extirpated Human Existence”
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