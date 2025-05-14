14 май 2025



Барабанщик RAMMSTEIN о своей игре: «Самое главное — не злить вокалиста»



CHRISTOPH'a SCHNEIDER'a в недавнем интервью спросили, что для него является самым важным, с точки зрения барабанщика, когда речь идёт об игре с группой:



«Самое главное — не злить вокалиста. Да, это значит, что нужно поддерживать группу и подстраиваться под других музыкантов. И игра должна быть ясной, простой и стабильной. Всё зависит от песен, иногда можно исполнить сложные партии, но если ты играешь то, чему не место в песнях, все остальные будут расстроены, и на тебя будут смотреть с укором. Так что для меня это вопрос дисциплины — не играть слишком много, даже если я взволнован и у меня в голове роятся идеи. Нужно оставаться в рамках песни».



На вопрос о том, был ли когда-нибудь момент, когда во время концерта RAMMSTEIN он пробовал что-то сделать в песне, а другие участники группы смотрели на него неодобрительно, он ответил:



«Много раз. Конечно. В моей карьере барабанщика были периоды, когда я хотел улучшить технику игры на двух бочках или чего-то ещё, и я пытался использовать эти вещи в разных песнях, где им не место, но получалось неплохо. Но в основном мои коллеги не в восторге от этого. Они хотят, чтобы я играл очень ровно и легко и больше поддерживал их игру, а не демонстрировал то, что могут делать все барабанщики. Вот почему мой стиль с годами стал довольно простым. Конечно, у меня было больше замыслов, больше идей для моего стиля, но когда мы начали играть под клик-треки и секвенсор, я понял, что есть много вещей, которые я больше не могу играть, потому что я не могу держать ритм. И тогда я отказался от лишнего, и так мой стиль стал более понятным и простым».







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