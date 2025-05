сегодня



Видео с выступления DEVIN TOWNSEND



Видео с выступления DEVIN TOWNSEND, которое состоялось третьего мая в Tabernacle, Atlanta, Georgia, доступно для просмотра ниже:



00:00 - Muppet Show Theme (Sam Pottle and Jim Henson)

00:54 - PowerNerd

04:23 - Kingdom

09:53 - Love? (STRAPPING YOUNG LAD)

15:27 - Lightworker

21:06 - Dimensions

26:37 - Aftermath (STRAPPING YOUNG LAD)

33:31 - Deep Peace

43:44 - By Your Command

53:10 - Bastard (Not One of My Better Day / Girl From Blue City)

1:04:10 - Why?

1:09:41 - Gratitude

1:13:23 – Truth



Encore:



1:19:04 - Deadhead

1:26:55 - Bad Devil

1:32:49 - Pregherò (Stand by Me) (Adriano Celentano - originally Ben E. King)







