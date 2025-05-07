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Sodom

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Новое видео SODOM



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"Witchhunter". новое видео группы SODOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Arsonist", выходящего 27 июня на SPV/Steamhammer:

01. The Arsonist
02. Battle Of Harvest Moon
03. Trigger Discipline
04. The Spirits That I Called
05. Witchhunter
06. Scavenger
07. Gun Without Groom
08. Taphephobia
09. Sane Insanity
10. A.W.T.F.
11. Twilight Void
12. Obliteration Of The Aeons
13. Return To God In Parts

Все мы знаем, что хорошая музыка - это еще и вопрос звука. Для этого человеческий фактор имеет решающее значение - наряду с правильным оборудованием, разумеется. В конце концов, речь идет об аутентичности и индивидуальности. Исходя из этого, SODOM пришли к логичному выводу: чтобы добиться максимально естественного звучания, барабанные партии на "The Arsonist" были записаны на 24-дорожечном аналоговом магнитофоне. Никаких студийных ухищрений, никаких цифровых наложений или, по выражению фронтмена Thomas «Angelripper» Such:

«Никакого пластика! Разница в звучании по сравнению с современными стандартными барабанными продуктами поразительна и положительно сказалась на всех инструментах. Естественно, время и усилия, а также затраты были выше, но мы рады выложить деньги за превосходный результат».

Однако не только сложный процесс производства свидетельствует об исключительном творческом духе группы, но и их разнообразное сочинение песен, в котором приняли участие все четыре музыканта SODOM — Thomas «Angelripper» Such (вокал, бас), Frank Blackfire (гитара), York Segatz (гитара) и Toni Merkel (барабаны) - участвовавшие в создании материала на «The Arsonist».

Tom: «Frank снова внес свой вклад в типичные для SODOM риффы и хуки, в то время как York предпочитает более эпические композиции. В качестве идеального дополнения к ним Toni, который также является отличным гитаристом, написал несколько песен и помог сделать альбом еще более многогранным».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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7 май 2025
resurgamresponses
красивая вдохновляющая музыка, 

















просмотров: 233





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