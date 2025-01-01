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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 80
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 21
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Alice Cooper

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29 апр 2024 : 		 Новый релиз ALICE COOPER

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24 янв 2024 : 		 Новая версия альбома ALICE COOPER выйдет весной
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Видео полного выступления ALICE COOPER



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Видео полного выступления ALICE COOPER, которое состоялось второго мая в VBC Mark C. Smith Concert Hall, Huntsville, Alabama, доступно для просмотра ниже:

01. Lock Me Up
02. Welcome To The Show
03. No More Mr. Nice Guy
04. I'm Eighteen
05. Under My Wheels
06. Bed Of Nails
07. Snakebite
08. Be My Lover
09. Lost In America
10. He's Back (The Man Behind The Mask)
11. Hey Stoopid
12. Drum Solo
13. Welcome To My Nightmare
14. Cold Ethyl
15. Go To Hell
16. Poison
17. Guitar Solo
18. Ballad Of Dwight Fry
19. School's Out

Encore:

20. Feed My Frankenstein




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