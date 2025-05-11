11 май 2025



KERRY KING о том, что не стал участником MEGADETH: «Я понимаю, что сделал правильный выбор»



KERRY KING в недавнем интервью прокомментировал свое участие в MEGADETH:



«Я люблю Dave'a и по сей день. Я считаю его одним из величайших гитаристов. Я даже не помню, как он сообщил мне, что хочет, чтобы я играл на второй гитаре с ним в группе. Но я был польщён, потому что даже тогда я считал его крутым».



На вопрос о том, был ли он уже в SLAYER в то время, King ответил:



«Да, это был перерыв между записью альбомов».



На вопрос о том, думал ли он когда-нибудь об уходе из SLAYER, чтобы играть в MEGADETH, Kerry сказал:



«Наверняка думал, но моё место в SLAYER. И, оглядываясь назад, я понимаю, что сделал правильный выбор, потому что мы с Dave'ом столкнулись бы лбами так, что ничего бы не получилось. У него сложный характер. Сколько людей было в его группе? Пятьдесят? И я не говорю о Mustaine свысока. Мне нравится общаться с ним 20 минут, а потом я ухожу и думаю: "Увидимся через год"».



В январе прошлого года Kerry вспомнил в подкасте «Lipps Service With Scott Lipps», как впервые увидел METALLICA в 1982 году:



«Я видел их с Mustaine. Мы выступали перед ними. Думаю, Dave был ещё в группе. Мы выступали на площадке, которую мы часто посещали, под названием Woodstock.

Когда я впервые увидел их с Dave'ом, я сидел в зале и был просто потрясён, глядя, как Mustaine просто рвёт гитару и даже не смотрит на свои пальцы. Я подумал: "Я так не могу". И по сей день он крутой гитарист. Но именно с такими мыслями я ушёл с концерта METALLICA. И он написал кучу риффов в ранние годы. Так что когда он создал MEGADETH, многие риффы ушли вместе с ним»







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