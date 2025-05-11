KERRY KING о том, что не стал участником MEGADETH: «Я понимаю, что сделал правильный выбор»

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KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока ничего не сделал»
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Видео с выступления KERRY KING
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KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится»
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KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола»
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KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул»
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10 май 2024 :
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SCOTT IAN: «Зря я поверил KERRY KING насчет SLAYER»
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KERRY KING: «Если 95 процентов фанатов SLAYER будут довольны тем, что я делаю, значит, день прожит не зря»
8 май 2024 :
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Первый концерт KERRY KING
7 май 2024 :
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6 май 2024 :
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Гитарист KERRY KING: «Не один Джефф писал всё в SLAYER»
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KERRY KING: «Начать оказалось труднее, чем я предполагал»
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Новое видео KERRY KING
18 мар 2024 :
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Вокалист группы KERRY KING об альбоме: «Он превзойдёт все ожидания слушателей»
14 мар 2024 :
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PHIL DEMMEL о возвращении SLAYER
13 мар 2024 :
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MARK OSEGUEDA о том, как оказался в группе KERRY KING
11 мар 2024 :
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KIRK HAMMETT похвалил соло PHIL'a DEMMEL'a в сольном проекте KERRY KING'a
11 фев 2024 :
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PHIL DEMMEL: «О сотрудничестве с KERRY KING я молчал больше четырех лет»
7 фев 2024 :
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Официальное фото нового состава KERRY KING
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KERRY KING: «DAVE LOMBARDO для меня мёртв»
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Первое фото новой группы KERRY KING
6 фев 2024 :
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KERRY KING: «Разногласия привели к развалу SLAYER»
5 фев 2024 :
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MARK OSEGUEDA о работе в KERRY KING
5 фев 2024 :
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Новая песня KERRY KING
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11 май 2025
KERRY KING о том, что не стал участником MEGADETH: «Я понимаю, что сделал правильный выбор»
KERRY KING в недавнем интервью прокомментировал свое участие в MEGADETH:
«Я люблю Dave'a и по сей день. Я считаю его одним из величайших гитаристов. Я даже не помню, как он сообщил мне, что хочет, чтобы я играл на второй гитаре с ним в группе. Но я был польщён, потому что даже тогда я считал его крутым».
На вопрос о том, был ли он уже в SLAYER в то время, King ответил:
«Да, это был перерыв между записью альбомов».
На вопрос о том, думал ли он когда-нибудь об уходе из SLAYER, чтобы играть в MEGADETH, Kerry сказал:
«Наверняка думал, но моё место в SLAYER. И, оглядываясь назад, я понимаю, что сделал правильный выбор, потому что мы с Dave'ом столкнулись бы лбами так, что ничего бы не получилось. У него сложный характер. Сколько людей было в его группе? Пятьдесят? И я не говорю о Mustaine свысока. Мне нравится общаться с ним 20 минут, а потом я ухожу и думаю: "Увидимся через год"».
В январе прошлого года Kerry вспомнил в подкасте «Lipps Service With Scott Lipps», как впервые увидел METALLICA в 1982 году:
«Я видел их с Mustaine. Мы выступали перед ними. Думаю, Dave был ещё в группе. Мы выступали на площадке, которую мы часто посещали, под названием Woodstock.
Когда я впервые увидел их с Dave'ом, я сидел в зале и был просто потрясён, глядя, как Mustaine просто рвёт гитару и даже не смотрит на свои пальцы. Я подумал: "Я так не могу". И по сей день он крутой гитарист. Но именно с такими мыслями я ушёл с концерта METALLICA. И он написал кучу риффов в ранние годы. Так что когда он создал MEGADETH, многие риффы ушли вместе с ним»
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