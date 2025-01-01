10 май 2025



Вокалистка EVANESCENCE и HALSEY записали песню



Amy Lee совместно с HALSEY записали композицию "Hand That Feeds", которая вошла в саундтрек к спиноффу Джона Уика "Ballerina".



Amy: «Мы очень рады представить вам новую песню «Hand That Feeds» с Halsey В ПЯТНИЦУ! Мы давно являемся поклонниками творчества друг друга, и кажется, что Вселенная свела нас вместе именно сейчас. У нас уже было готово шоу в Hollywood Bowl, когда Lionsgate пригласили нас вместе поработать над песней для фильма «Балерина», и вот наконец настало время ее исполнить! Не могу дождаться, когда вы все услышите!!!»











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