Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 80
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 80
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 21
[= ||| все новости группы



*

Chevelle

*



11 май 2025 : 		 Как CHEVELLE сохраняют фирменное звучание

2 май 2025 : 		 Барабанщик CHEVELLE: «Без продюсера все иначе»

31 мар 2025 : 		 CHEVELLE хотят выпустить альбом летом

27 мар 2025 : 		 Новое видео CHEVELLE

21 дек 2024 : 		 CHEVELLE планируют выпустить сингл

26 июл 2024 : 		 CHEVELLE готовят альбом на осень

31 мар 2024 : 		 У CHEVELLE есть десять песен

1 ноя 2022 : 		 У CHEVELLE есть семь тем

14 окт 2022 : 		 У CHEVELLE много нового материала

7 июн 2022 : 		 CHEVELLE начнут запись осенью

30 апр 2022 : 		 CHEVELLE отменили концерт из-за COVID-19

27 июн 2021 : 		 Барабанщик CHEVELLE: «Сохранить группу сложнее, чем брак»

4 май 2021 : 		 Новое видео CHEVELLE

25 мар 2021 : 		 Вокалист CHEVELLE готов к дозе

24 мар 2021 : 		 Вокалист CHEVELLE: «Мы продавали миллионы пластинок, но деньги получили другие»

13 мар 2021 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

10 мар 2021 : 		 CHEVELLE объявили имя басиста

19 фев 2021 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

29 янв 2021 : 		 Новая песня CHEVELLE

23 янв 2021 : 		 Пять релизов CHEVELLE получили золото

9 янв 2021 : 		 Новая песня CHEVELLE

10 ноя 2020 : 		 CHEVELLE завершили запись

21 дек 2019 : 		 Вокалист CHEVELLE о задержке с выходом альбома

21 май 2019 : 		 CHEVELLE начнут запись на следующей неделе

13 окт 2018 : 		 Новая песня CHEVELLE

28 сен 2018 : 		 CHEVELLE выпускают раритеты
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Как CHEVELLE сохраняют фирменное звучание



zoom
Барабанщик CHEVELLE Sam Loeffler в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как он с братом умудряется сохранить в каждой песне фирменный почерк коллектива:

«Ты очень надеешься, что твоя музыка звучит как ты сам, потому что это не всегда так, конечно... Но да, определенно то, как играет Pete, характерно для него, то, как он пишет. Это забавно, потому что я тоже это слышу, а потом задаюсь вопросом: если я так близок к этому, неужели я единственный, кто это слышит?

Чувак, эти песни пишутся чертовски долго, потому что первые версии просто - ты должен продолжать и продолжать, улучшая их, а потом ты, типа, «Хорошо, я действительно доволен этим». А потом он смотрит на нее и говорит: «Можно я напишу припев получше? Потому что я думаю, что куплет лучше, чем припев». И тогда он пишет лучший припев, а куплет уже недостаточно хорош. Ладно, теперь все эти моменты вроде бы хорошо работают, но сейчас нам нужно написать бридж, который во многих случаях является своего рода песней внутри песни. Так как же написать бридж, который...? Это же так сложно. Это чертовски долго, и каждое слово тщательно проверяется. Буквально, когда мы работаем над музыкой, Pete работает над музыкой и думает: «Как мне выжать из этого процесса все удовольствие, чтобы он был настолько хорош, насколько это возможно?». А потом, в конце, он говорит: «Это не приносит радости, и это прекрасно»».

Sam пояснил, что «самое веселое в этом деле — сочинительство. Самое сложное — это продюсирование и просто возвращение и повторение».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 93





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом