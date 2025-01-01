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Как CHEVELLE сохраняют фирменное звучание



Барабанщик CHEVELLE Sam Loeffler в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как он с братом умудряется сохранить в каждой песне фирменный почерк коллектива:



«Ты очень надеешься, что твоя музыка звучит как ты сам, потому что это не всегда так, конечно... Но да, определенно то, как играет Pete, характерно для него, то, как он пишет. Это забавно, потому что я тоже это слышу, а потом задаюсь вопросом: если я так близок к этому, неужели я единственный, кто это слышит?



Чувак, эти песни пишутся чертовски долго, потому что первые версии просто - ты должен продолжать и продолжать, улучшая их, а потом ты, типа, «Хорошо, я действительно доволен этим». А потом он смотрит на нее и говорит: «Можно я напишу припев получше? Потому что я думаю, что куплет лучше, чем припев». И тогда он пишет лучший припев, а куплет уже недостаточно хорош. Ладно, теперь все эти моменты вроде бы хорошо работают, но сейчас нам нужно написать бридж, который во многих случаях является своего рода песней внутри песни. Так как же написать бридж, который...? Это же так сложно. Это чертовски долго, и каждое слово тщательно проверяется. Буквально, когда мы работаем над музыкой, Pete работает над музыкой и думает: «Как мне выжать из этого процесса все удовольствие, чтобы он был настолько хорош, насколько это возможно?». А потом, в конце, он говорит: «Это не приносит радости, и это прекрасно»».



Sam пояснил, что «самое веселое в этом деле — сочинительство. Самое сложное — это продюсирование и просто возвращение и повторение».







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