Вокалист MYSTIC PROPHECY выступил с MICHAEL SCHENKER



Видео с выступления MICHAEL SCHENKER, состоявшегося четвертого мая в Sala La Riviera, Madrid, Spain, доступно для просмотра ниже. Партии вокала исполнял Roberto Dimitri Liapakis (MYSTIC PROPHECY), заменившего ERIK'a GRÖNWALL'a, который уехал домой к больному отцу:



00:20 Natural Thing

04:06 Only You Can Rock Me

08:20 Hot 'N' Ready

11:58 Doctor Doctor

16:53 Mother Mary

21:05 I'm A Loser

25:12 This Kid's

31:12 Lights Out

36:36 Lipstick Traces/Between The Walls

40:55 Love To Love

48:50 Let It Roll

53:15 Can You Roll Her

56:20 Reason Love

59:40 Rock Bottom



Encore:



1:15:14 Shoot Shoot

1:19:10 Too Hot To Handle



Четвертого мая Erik написал: «Иногда жизнь проводит жесткую границу между сценой и домом. За двадцать минут до начала концерта в Вене [17 апреля] мне позвонили родные и друзья — моего отца увезли в больницу на машине скорой помощи, он не мог стоять на левой ноге. Сегодня решено, что ему будет сделана операция на сердце. В связи с его возрастом и историей болезни есть определенные риски, и врачи были с нами откровенны, хотя надежда есть, но есть и неопределенность.



Я принял решение улететь домой сегодня (в воскресенье 4 мая), чтобы быть рядом с ним - поддержать его, мою семью и полностью присутствовать при любом развитии событий". Тем временем турне Michael Schenker будет продолжаться по плану, и я невероятно благодарен вокалисту Roberto Dimitri Liapakis (Lia) за то, что он заменил меня. Это означает, что я не буду выступать на концертах в Мадриде [4 мая] и Барселоне [5 мая], но я планирую присоединиться к концертам в Великобритании [начиная с 8 мая в Вулверхэмптоне], и я буду держать вас в курсе.



Сейчас мне нужно предстать не как артисту, а как сыну.



Спасибо за понимание».







