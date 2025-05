7 май 2025



MARTY FRIEDMAN назвал первую поп-песню MEGADETH



MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью спросили, есть ли разница между музыкой, которая была создана в его эпоху MEGADETH, и той, что была создана без него. Он ответил:



«Да, определённо. На мой взгляд, она полностью отличается. MEGADETH была великой группой до моего прихода и осталась великой группой после моего ухода. Но моя эпоха в MEGADETH имеет своё особое звучание и особый образ, и я думаю, что она сильно отличается от всех остальных эпох. И да, это было очень круто».



Его также спросили о создании самой популярной песне MEGADETH на Spotify — «Symphony Of Destruction», которая была выпущена в качестве сингла из пятого студийного альбома группы, «Countdown To Extinction» (1992):



«Я много писал об этом в своей автобиографии "Dreaming Japanese", и в ней я очень подробно рассказываю о процессе сочинения музыки в MEGADETH. И важной вещью, о которой я писал в книге, был тот факт, что независимо от того, кому приписывается авторство песни, все четыре участника группы работали над ней одинаковое количество времени, начиная с нуля.



И если я правильно помню, "Symphony Of Destruction" была на втором альбоме, который я записал с группой, и в то время мне было более комфортно в группе, потому что я был в ней уже почти два года. И это была, пожалуй, наша первая поп-песня. Это было похоже на поп-песню, если так можно сказать. И я был рад, потому что поп-песни нужны, если вы собираетесь охватить огромное количество людей. И я думаю, что мы сделали это, не потеряв наших металлических фанатов. Можно выпустить поп-песню, потеряв свою основную аудиторию, но мы этого не хотели».







