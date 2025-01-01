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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 80
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 24
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
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Ace Frehley

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10 май 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

30 мар 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

18 мар 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

9 мар 2025 : 		 ACE FREHLEY может выпустить альбом в этом году

4 фев 2025 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

7 янв 2025 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

15 дек 2024 : 		 ACE FREHLEY готовит новый альбом

28 ноя 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Я не считаю себя певцом»

20 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

16 ноя 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Фанера не про меня»

5 окт 2024 : 		 ACE FREHLEY об уходе из KISS в 1982 году

4 сен 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY 1992 года

24 авг 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

13 авг 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин»

23 июл 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

27 июн 2024 : 		 Видео полного концерта ACE FREHLEY

20 июн 2024 : 		 Видео полного концерта ACE FREHLEY

5 июн 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

27 май 2024 : 		 ACE FREHLEY впервые исполнил "Cherry Medicine"

16 май 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Гитарист из меня так себе...»

15 апр 2024 : 		 Гитарист TRIXTER присоединился на сцене к ACE FREHLEY

14 апр 2024 : 		 ACE FREHLEY выступил в Риме

9 апр 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

8 апр 2024 : 		 Почему ACE FREHLEY записал песню NADIA

6 апр 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Как минимум 50% альбома KISS Alive правили в студии»

1 апр 2024 : 		 ACE FREHLEY об отношениях с ERIC'ом SINGER'ом
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|||| 10 май 2025

Видео полного выступления ACE FREHLEY



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Видео полного выступления ACE FREHLEY, состоявшегося в рамках M3 Rock Festival 2025, доступно для просмотра ниже:

01. Shock Me (KISS song)
02. Deuce (KISS song)
03. Rocket Ride (KISS song)
04. Rock Soldiers (FREHLEY'S COMET song)
05. Love Gun (KISS song)
06. How Many More Times (LED ZEPPELIN cover) (chorus and drum solo only)
07. Rip It Out
08. Detroit Rock City (KISS song)
09. She (KISS song)
10. Hotter Than Hell (KISS song) (short instrumental played by the band during Ace's guitar switch)
11. New York Groove (Russ Ballard cover)
12. Cold Gin (KISS song)
13. Ace Frehley Guitar Solo
14. Rock And Roll All Nite (KISS song)




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