10 май 2025



Видео полного выступления ACE FREHLEY



Видео полного выступления ACE FREHLEY, состоявшегося в рамках M3 Rock Festival 2025, доступно для просмотра ниже:



01. Shock Me (KISS song)

02. Deuce (KISS song)

03. Rocket Ride (KISS song)

04. Rock Soldiers (FREHLEY'S COMET song)

05. Love Gun (KISS song)

06. How Many More Times (LED ZEPPELIN cover) (chorus and drum solo only)

07. Rip It Out

08. Detroit Rock City (KISS song)

09. She (KISS song)

10. Hotter Than Hell (KISS song) (short instrumental played by the band during Ace's guitar switch)

11. New York Groove (Russ Ballard cover)

12. Cold Gin (KISS song)

13. Ace Frehley Guitar Solo

14. Rock And Roll All Nite (KISS song)







