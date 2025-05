сегодня



Новая песня KATATONIA



Temporal, новая песня KATATONIA, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "Nightmares As Extensions Of The Waking State", выходящего шестого июня на Napalm Records.



Состав:



Jonas Renkse - Vocals

Niklas Sandin - Bass

Daniel Moilanen - Drums

Nico Elgstrand - Guitar

Sebastian Svalland - Guitar



Трек-лист:



01. Thrice

02. The Liquid Eye

03. Wind Of No Change

04. Lilac

05. Temporal

06. Departure Trails

07. Warden

08. The Light Which I Bleed

09. Efter Solen

10. In The Event Of



Продюсером материал выступил Jonas Renkse. Запись проходила вместе с Lawrence Mackrory в NBS Audio и The City Of Glass, за сведение отвечал Adam Noble, а за мастеринг — Robin Schmidt из 24-96 Mastering.







+0 -0



( 1 ) просмотров: 263